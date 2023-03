SV Heimstetten zu Gast in Illertissen im Liveticker: Schafft das Schlusslicht noch die Sensation?

Von: Sebastian Isbaner

„Wir freuen uns jetzt auf die Rückrunde“, sagt Heimstettens Trainer Christoph Schmitt. © Sven Leifer

Das Schlusslicht aus Heimstetten hat bereits 14 Punkte Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Gegen Illertissen soll dieser verkleinert werden.

Der SV Heimstetten konnte in 23 Partien lediglich 15 Punkte einfahren.

Der FV Illertissen konnte in diesem Kalenderjahr schon zwei Siege in zwei Spielen einfahren.

Die Gastgeber konnten das Hinspiel mit 3:0 gewinnen.

Illertissen – Es ist eine Saison zum Vergessen für die Fußballer des SV Heimstetten. Mit nur 15 Punkten nach 23 Spielen stehen die Münchner abgeschlagen auf dem letzten Platz der Regionalliga Bayern. 14 Punkte beträgt bereits der Abstand auf das rettende Ufer. 13 Punkte sind es auf die beiden Relegationsplätze. Der Klassenerhalt entpuppt sich daher mittlerweile als eine wahre Herkulesaufgabe für die Münchner.

Rückrundenstart – SV Heimstetten will Abstand auf die Konkurrenz verringern

Der SV Heimstetten startet mit dem heutigen Spiel gegen den FV Illertissen in die Rückrunde. Am vergangenen Wochenende hatten die Gäste spielfrei. Die letzte Partie bestritten die Kicker vom Trainer-Duo Langer/Schmitt Anfang Dezember gegen den FC Schweinfurt. Auswärts setzte es dort eine 0:2-Niederlage. In der Vorbereitung konnte der SV allerdings vier seiner fünf Testspiele gewinnen. Darunter schlugen die Münchner den Tabellenführer aus Haching mit 2:1 vor heimischer Kulisse.

Der FV Illertissen auf der anderen Seite startete bereits mit zwei Siegen aus der Winterpause. Die Hausherren konnten in Schweinfurt und bei der Reserve des FC Augsburg jeweils mit 2:1 gewinnen und sammelten somit bereits sechs Punkte ein. Mit 33 Zählern belegen die Schwaben Platz neun in der Tabelle.

Offene Rechnung aus dem Hinspiel – SV verlor zu Hause mit 0:3 Mitte August

Das Hinspiel konnten die Gastgeber ebenfalls mit 3:0 in Heimstetten gewinnen. Diese offene Rechnung wollen die Gäste aus München nun begleichen und den ersten Schritt Richtung der Sensation Klassenerhalt machen. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 04.03. um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)