SV Heimstetten: Nächster Verteidiger verletzt - „Diese Serie ist doch Wahnsinn“

Von: Nico Bauer

Gestrauchelt ist der SV Heimstetten beim 0:3 gegen Illertissen, hier Meriton Vrenezi (am Boden) und Severin Müller (Nr. 23). © Dieter Michalek

Es war die 63. Minute im Regionalliga-Heimspiel gegen den FV Illertissen, das der SV Heimstetten beim Stand von 0:3 schon verloren hatte (wir berichteten).

Heimstetten – Da schlug der Fluch des rechten Verteidigers wieder zu. Mit Fabio Sabbagh verletzte sich schon der vierte Mann auf dieser Position der Viererkette.

Es ist eine verrückte Geschichte. In den vergangenen Spielen haben sich bereits auf der Position des rechten Verteidigers Daniel Steimel, Yannick, Günzel und in Buchbach gleich noch der eingewechselte Sebastian Rosina verletzt. Nach dem schwachen Pokalauftritt in Schalding-Heining suchte Trainer Christoph Schmitt nach einer neuen Lösung für den verfluchten Platz in seiner Elf. Fabio Sabbagh war dann eigentlich die allerletzte Idee. Und den erwischte es nun ziemlich böse. Bei der Oberschenkel-Verletzung hofft Schmitt darauf, dass es mit einer Zerrung oder einem Muskelfaserriss nur eine kurze Pause gibt. Im Raum stehen noch ganz andere Verletzungen mit mehreren Wochen Pause.

Fabio Sabbagh fällt vorerst aus. © FuPa

„Diese Serie ist doch Wahnsinn“, sagte Schmitt, der bisher dachte, dass er als Spieler und Trainer alles schon gesehen hatte.

Nun gibt es aber einen neuen Ansatz, um den Fluch des Rechtsverteidigers zu besiegen. Yannick Günzel hat sich zurückgemeldet und könnte schon am Dienstag wieder von Beginn an auflaufen in dem richtungweisenden Spiel beim FC Augsburg II. Vielleicht ist der Fluch ja zu Ende, wenn ein Spieler sich bereits einmal rechts hinten verletzt hatte.

Neben dem Rechtsverteidiger-Fluch besorgt Christoph Schmitt aber vor allem der in den Köpfen der Spieler. Gegen Illertissen war nicht zu übersehen, dass Heimstetten das Spiel nicht mit den Füßen verloren hat, sondern in den Köpfen. Schmitt weiß genau, welche mentale Botschaft er bringen muss: „Wir haben ausreichend Qualität auf dem Platz, um in der Regionalliga ein Spiel zu gewinnen.“ Gegen Illertissen war man auch eine Viertelstunde gut im Spiel und hatte nach dem Freistoß zum 0:1 quasi den glauben verloren. In Augsburg wäre eine eigene Führung Gold wert, um das derzeit nur noch in Fragmenten vorhandene Selbstvertrauen wieder aufzupolieren. (nb)