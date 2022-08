SV Heimstetten atmet auf: Awatas Rotsperre gilt nur im Pokal - Schmitt fordert „No risk, no fun“

Von: Nico Bauer

Teilen

Keine Sperre in der Liga: Die Rote Karte muss Mohamad Awata im Pokal aussitzen, sie hat aber keine Auswirkungen aufs Regionalliga-Heimspiel des SV Heimstetten gegen den FV Illertissen. © Sven Leifer

Vor dem Spiel gegen den FV Illertissen herrscht beim SV Heimstetten Personalnotstand. Trainer Christoph Schmitt fehlen ganze fünf Abwehrspieler.

Heimstetten – Eigentlich wollte der SV Heimstetten sich etwas einspielen für die nächste englische Woche der Fußball-Regionalliga Bayern, doch nach dem 1:4-Desaster im Pokal beim SV Schalding-Heining haben sich die Sorgen des SVH verstärkt. Vor dem Heimspiel gegen den FV Illertissen (Freitag, 19 Uhr) schweben etliche Fragezeichen über dem Sportpark.

Trainer Christoph Schmitt macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Defensive im Pokalspiel überhaupt nicht gefallen hat. Er macht aber auch deutlich, dass die Situation mit fünf verletzten Abwehrspielern etwas Besonderes ist: „Ich denke, dass es in der Regionalliga keinen Verein gibt, der fünf Abwehrspieler ohne Probleme ersetzen kann.“

Im Pokalspiel wollte man improvisieren mit Blick auf die harte englische Woche, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Dennoch müsse man nun das Beste aus der Situation machen.

Personalnotstand beim SV Heimstetten: Schmitt erwartet Duell auf Augenhöhe

Besonders hart ist die Kombination des personellen Notstandes mit den Spielen gegen Illertissen und in Augsburg. Das sind derzeit die letzten beiden Mannschaften in der Tabelle und damit Kontrahenten auf Augenhöhe. „Vielleicht müssen wir unter dem Motto ‚No Risk, no Fun’ spielen“, sagt Christoph Schmitt und verweist darauf, dass der SV Heimstetten in der Regionalliga durchaus für Spektakel steht. Die Mannschaft könne viele Tore schießen und wird das angesichts der defensiven Probleme nun wohl auch brauchen. 13:14 Tore in den bisherigen sechs Spielen dokumentieren auch statistisch, dass den Heimstettenern vorne und hinten alles zuzutrauen ist.

Den FV Illertissen wird man in Heimstetten nicht unterschätzen, auch wenn vier Punkte aus sechs Spielen nicht der Hit sind und 18 Gegentore den schlechtesten Wert der Liga darstellen. „Die müssen sich auch noch finden“, sagt Schmitt.

Der Coach des SVH sieht einige Parallelen mit dem nächsten Gegner. „Hinten sind sie definitiv anfällig“, sagt Schmitt. Auf der anderen Seite handle es sich jedoch um eine Mannschaft, die ähnlich spielstark wie Heimstetten ist. Bei den Voraussetzungen tut es zudem weh, dass der privat verhinderte Stürmer Emre Tunc ersetzt werden muss.

Ein Lichtblick ist unterdessen, dass die Rote Karte von Mohamad Awata keine dramatischen Folgen hat. Der Heimstettener leistete sich in Schalding-Heining eine Notbremse, ist aber nur für den Pokal gesperrt. (Nico Bauer)

SV Heimstetten: Riedmüller, Horataci, Kovacevic, Maljojoki, Zada, Awata, Sabbagh, Micheli, Zander, Riglewski, Vrenezi.