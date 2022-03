SV Heimstetten: 2:0 gegen Buchbach befördert SVH auf einen Nichtabstiegsplatz

Von: Patrik Stäbler

Treffsicher in der Nachspielzeit: Emre Tunc (am Ball) trifft für den SV Heimstetten zum 2:0. © Dieter Michalek

Heimstetten – Wer sich dieser Regionalligapartie des SV Heimstetten gegen den TSV Buchbach nähern will, der tut dies am besten über die 74. Spielminute. In dieser Szene hat Alexander Spitzer den Ball in zentraler Position, gute 20 Meter vor dem SVH-Gehäuse. Der aufgerückte Defensivmann der Buchbacher, der einst in Heimstetten gespielt hat, blickt kurz in Richtung Tor und setzt dann zum Distanzschuss an.

Würde die Kugel nun – beim Stand von 1:0 für die Platzherren – ins Netz zischen, könnte Spitzer an alter Wirkungsstätte zum umjubelten Helden avancieren. Doch seinem Schuss fehlt sowohl das Tempo als auch die Präzision, weshalb Torwart Maximilian Riedmüller den Ball so locker aus der Luft pflücken kann wie einen überreifen Apfel vom Ast. Wieso diese Szene dennoch aussagekräftig ist für die Partie? Weil sie den einzigen Schussversuch darstellt, der an diesem Nachmittag aufs Heimstettner Tor fliegt.

Zwar fackeln auf der anderen Seite auch die abstiegsbedrohten Gastgeber wahrlich kein Chancenfeuerwerk ab. Doch am Ende steht für sie ein verdientes 2:0 zu Buche - ein „Arbeitssieg“, wie ihn Trainer Christoph Schmitt hinterher bezeichnet, dessen Elf nun auf zwei höchst erfolgreiche Wochen zurückblicken kann. Denn nach zuvor elf sieglosen Spielen in Serie hat der SVH erst dem Top-Team aus Schweinfurt ein Remis abgetrotzt und anschließend zwei 2:0-Siege in Aschaffenburg und gegen Buchbach geholt. „Wir haben in diesen drei Spielen viele Punkte mitgenommen“, freut sich der Trainer. „Das tut natürlich gut.“ Und: Es bringt seine Heimstettner in der Tabelle erstmals seit langem wieder auf einen Nichtabstiegsplatz.

Garant für den zweiten Zu-Null-Sieg hintereinander ist gegen Buchbach eine sehr stabile Abwehr, die auch der verletzungsbedingte Ausfall von Innenverteidiger Fabio Sabbagh nach 22 Minuten nicht ins Wanken bringt. So kommt der Gegner – seines Zeichens immerhin Tabellenzehnter – im ersten Durchgang auf keine einzige gefährliche Torszene, während der SVH kurz vor der Pause zuschlägt. Nach einem Steilschuss wird Ensar Skrijelj von Torwart Andreas Steer im Sechzehner gelegt. Zum fälligen Elfmeter tritt Kapitän Lukas Riglewski an, der erst in der Vorwoche gegen Aschaffenburg einen Strafstoß vergeben hatte. Auch diesmal springt der Keeper ins richtige Eck. Doch anders als vor acht Tagen kommt Riglewskis Schuss mit so viel Schmackes daher, dass die Kugel dennoch ins Netz rutscht.

Den zweiten Durchgang beginnen die Gastgeber dann furios: Binnen zwei Minuten feuern Riglewski und Bernard Mwarome zwei Schüsse aufs Tor ab. Danach aber habe seine Elf „nicht mehr Fußball gespielt“, moniert Schmitt. Stattdessen schlagen Torwart und Verteidiger einen langen Ball nach dem anderen nach vorne – ohne jeglichen Ertrag. Doch auch Buchbach bleibt offensiv erschreckend harmlos, was freilich auch an der Defensive des SVH liegt. In der 84. Minute fehlen dem eingewechselten Sebastiano Nappo wenige Zentimeter zur Vorentscheidung, als er einen Freistoß an die Latte setzt. Und so müssen die Gastgeber bis zur Nachspielzeit zittern, ehe Emre Tunc nach feiner Nappo-Vorarbeit mit dem 2:0 einen Haken hinter den Heimstettner Heimsieg setzt. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – TSV Buchbach 2:0 (1:0)

SVH: Riedmüller, Sabbagh (22. Awata), Maljojoki, Sengersdorf, Gebhart Mwarome, Hingerl (68. Hannemann), Steimel, Tunc, Skrijelj (64. Nappo), Riglewski (78. Weser).

Tore: 1:0 Riglewski (43.; Foulelfmeter), 2:0 Tunc (90.+3).

Schiedsrichter: Christopher Knauer (SpVgg Isling) – Zuschauer: 180.