Heimstetten gegen Buchbach im Live-Ticker: SVH unter Zugzwang – wer gewinnt das Keller-Duell?

Von: Louisa Genthe

Teilen

In der Rückrunde konnten sich Daniel Muteba (l.) und der TSV Buchbach mit einem 2:0 gegen Severin Müller (r.) und den SV Heimstetten durchsetzen. © foto2press/Imago

Am Dienstag trifft der SV Heimstetten auf den TSV Buchbach. Um sich vom letzten Platz zu retten, muss für Heimstetten der nächste Sieg her. Der Live-Ticker.

25. Spieltag der Regionalliga Bayern: SV Heimstetten – TSV Buchbach

Tabelle: Heimstetten weiterhin Tabellenletzter, Buchbach auf Platz 15

Der Ticker aus dem ATS Sportpark Heimstetten zum Mitverfolgen.

Heimstetten – Nachdem der SV Heimstetten letzten Freitag mit 2:1 einen Sieg gegen den TSV Rain einfahren konnte, geht es am Dienstag gleich ins nächste Heimspiel der Rückrunde. Um 18.30 Uhr treffen die Heimstettner im eigenen Sportpark auf den TSV Buchbach.

Für den SV Heimstetten ist ein weiterer Sieg im Kellerduell quasi Pflicht. Mit 19 Punkten befinden sie sich weiterhin auf dem letzten Platz der Tabelle der Regionalliga Bayern. Rückstand zum 19. Platz, auf aktuell der FC Pipinsried steht, sind fünf Punkte. Mit einem weiteren Sieg würde sich zumindest ein Hoffnungsschimmer auftun.

„Das wird ein richtig schweres Spiel“ – Buchbach-Trainer Wolf ist bewusst, was seine Mannschaft erwartet

Auch für den TSV Buchbach steht im Abstiegskampf viel auf dem Spiel. Umso wichtiger ist es im kommenden Spiel, den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze weiter auszubauen. Das letzte Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth II – zugleich das Debüt des neuen Trainers Uwe Wolf – konnten die Rot-Weißen für sich entscheiden.

Der neue Trainer hat klare Ansprüche für das Auswärtsspiel in Heimstetten. „Das wird ein richtig schweres Spiel, in dem jeder für jeden alles geben muss. Nur so können wir die Leistung von Fürth bestätigen“, sagt der Coach in der Pressemitteilung des TSV Buchbach.

Besonders aufpassen muss der TSV Buchbach laut Trainer Wolf auf Kapitän Lukas Riglewski

Wolf weiß die Situation der Heimstettener einzuschätzen und ist sich deshalb bewusst, was seine Mannschaft erwarten wird: „Heimstetten hat mit Tunc, Awata und Riglewski einen 17-Tore-Sturm und von den Kellerkindern mit 34 Treffern den zweitbesten Angriff. Für Heimstetten ist es möglicherweise einer der letzten Strohhalme und gegen Rain haben sie gezeigt, wozu sie in der Lage sind.“

Auf den Heimstettener Kapitän Lukas Riglewski ist Wolf besonders fokussiert. „Er ist seit Jahren die Lebensversicherung in Heimstetten und für uns gilt es deshalb, ihn aus dem Spiel zu nehmen“, so der Cheftrainer von Buchbach. In seinem Kader muss Wolf für das Auswärtsspiel einige Abstriche machen. Leon Schmit sitzt eine Gelb-Sperre ab, Manuel Mattera, Lukas Sehorz, Blin Kelmendi, Daniel Ziegler, Lukas Winterling, Christoph Steinleitner und Moritz Sassmann fehlen verletzungs- bzw. krankheitsbedingt.

Anpfiff des Spiels ist am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr. Wir sind im Stadion und berichten im Live-Ticker. (Louisa Genthe)