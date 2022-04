SV Heimstetten: Gelbe Karte als Wendepunkt

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Vorbildlicher Einsatz: Daniel Steimel vom SV Heimstetten im Spiel gegen Wacker Burghausen. © Gerald Förtsch

Routinier Daniel Steimel weckt SV Heimstetten auf.

Heimstetten – Ein Knackpunkt in diesem Spiel, den Trainer Christoph Schmitt später als „Weckruf“ bezeichnen wird, ist keine Torchance und kein spektakuläres Dribbling, sondern eine – vorsichtig ausgedrückt – robuste Aktion. Sie ereignet sich in der 19. Minute im Regionalligaduell des SV Heimstetten gegen den SV Wacker Burghausen, der bis hierhin klar besser gewesen ist. In dieser Situation rauscht SVH-Routinier Daniel Steimel in einen Zweikampf und mäht seinen Gegenspieler um wie einen Grashalm.

Für sein Einsteigen sieht der 29-Jährige die Gelbe Karte – mithin jener „Weckruf“, nach dem sich das Blatt wendet. Denn als hätte jemand den Heimstettnern ein Schlückchen Zaubertrank verabreicht, sind sie plötzlich auf der Höhe, lassen hinten kaum mehr etwas zu und erzielen vorne durch Lukas Riglewski in der 32. Minute den siegbringenden Treffer zum 1:0 (wir berichteten).

„Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen“, räumt der Torschütze hinterher ein. „Aber nach dem 1:0 haben wir leidenschaftlich verteidigt. Das war ein Sieg des Willens.“ Ähnlich hört sich das bei seinem Trainer an, der überdies dem Weckrufer Steimel ein Sonderlob zollt – nicht nur wegen seines Wachrüttlers in der 19. Minute. „Dani spielt seit Wochen stark. Er ist wieder da, wo wir ihn uns wünschen.“ Selbiges trifft auch auf die Tabellensituation seiner Elf zu, die aktuell über dem Strich rangiert - zwei Punkte vor den Relegationsplätzen. Insofern könnte beim SVH nach dem 1:0-Coup über Burghausen Friede, Freude, Eierkuchen herrschen, wären da nicht zwei Wermutstropfen in Form von Verletzungen.

Zunächst erwischt es in der 71. Minute Fabio Sabbagh, der sich im ersten Spiel nach seinem Muskelfaserriss offenbar dieselbe Verletzung erneut zugezogen hat. Und als wäre das nicht genug, geht in der Nachspielzeit auch noch Sascha Hingerl, sein Kompagnon in der Deckungszentrale, nach einem Zweikampf zu Boden und muss mit blutüberströmtem Gesicht vom Platz getragen werden.

„Das ist fast schon wie ein Fluch“, sagt Schmitt über die Verletzungsserie seiner Innenverteidiger. Sowohl Sabbagh als auch Hingerl werden am Samstag wohl fehlen, wenn Heimstetten zum 1. FC Nürnberg II reist. Dort müsse seine Elf endlich mal auswärts nachlegen, fordert der Coach – auch mit Blick auf die Konkurrenz im Tabellenkeller, die ebenfalls fleißig punktet.

Und so ist Schmitt überzeugt: „Der Abstiegskampf wird bis zum letzten Spieltag gehen – auch für den SV Heimstetten.“ ps