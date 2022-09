SV Heimstetten gibt die rote Laterne ab

Von: Nico Bauer

Emre Tunc (im roten Trikot) machte mit dem 2:0 für Heimstetten alles klar. © Dieter Michalek

Beim 2:0-Sieg am Freitag Abend gegen Greuther Fürth II treffen Riglewski und Tunc.

Heimstetten – Da war es, das wundervolle Licht am Ende des Tunnels. In einem echten Abstiegsfight rang der SV Heimstetten in Unterzahl die SpVgg Greuther Fürth II nieder und gewann 2:0 (0:0). Damit hat man die rote Laterne des Tabellenletzten gleich den Fürthern mit auf den Heimweg gegeben. Es war das Duell der bescheidenen Serien. Heimstetten holte einen Punkt aus den letzten sechs Ligaspielen und Fürth zwei aus den letzten sieben Regionalliga-Partien. In Anbetracht dieser Vorgeschichte traten beide Mannschaften überraschend selbstbewusst auf. Alle 22 Akteure waren auf Spektakel eingestellt, nur das Visier war für den Torschuss nicht so wirklich eingestellt. Der SV Heimstetten ist aktuell auch Tabellenletzter, weil man sich gerne einmal selbst ein Bein stellt und das war Sekunden nach Wiederbeginn die gelbrote Karte nach einem Foul von Mohamad Awata. Damit hatte sich auch gleich wieder Großteil erledigt von dem, was Trainer Christoph Schmitt mit seinen Jungs in der Kabine besprochen hatte. Und dennoch gingen die zehn Heimstettener in Führung. Fürth klärte einen Angriff nicht konsequent und Lukas Riglewski nahm sich ein Herz, zog aus 20 Metern ab und der Ball schlug rechts oben ein (62.).

Nach glücklosen und frustrierenden Wochen hatte man wieder Kontakt zu Fortuna, denn die postwendende Fürther Reaktion war ein Schuss von Littbarski, der nur das Außennetz in Wallung brachte. Passend zu der Situation beider Mannschaften gab es dann echten Abstiegskampf. Erst musste Torwart Riedmüller nach einem gegnerischen Foul länger behandelt werden und dann kamen die Konterchancen. Fünf Minuten vor dem Ende lief Meriton Vrenezi alleine auf dem Torwart zu und scheiterte nur knapp. 120 Sekunden später lief man die nächste Welle und diesmal dribbelte Emre Tunc den Keeper aus. Das war die Erlösung vor der Minuskulisse von 120 Zuschauern. NICO BAUER

SV Heimstetten – Greuther Fürth II 2:0 (0:0).

SV Heimstetten: Riedmüller - Burke, Maljojoki, Günzel, Sengersdorf - Micheli, Awata, Zander (46. Müller) - Riglewski, Vrenezi (86. Manole), Tunc Tore: 1:0 Riglewski (62.), 2:0 Tunc (87.); Gelbrot: Awata (46., wiederholtes Foulspiel); Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß). Zuschauer: 120.