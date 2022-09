Heimstetten gegen Fürth II LIVE: Strieder-Debüt gegen Kleeblatt-Reserve?

Von: Boris Manz

Rico Strieder (hier noch im Dress des FC Bayern) könnte sein Debüt für den SV Heimstetten geben. © Imago images

Am 12. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der SV Heimstetten die Zweitliga-Reserve der SpVgg Greuther Fürth. Wir berichten im Live-Ticker.

Der SV Heimstetten ist seit sechs Spielen sieglos: Gelingt gegen die SpVgg Greuther Fürth II die Wende?

ist seit sechs Spielen sieglos: Gelingt gegen die die Wende? Unter der Woche gab der SVH die Verpflichtung von Rico Strieder bekannt: Gibt der Ex-Bayern-Profi sein Debüt?

von bekannt: Gibt der Ex-Bayern-Profi sein Debüt? Anpfiff in Heimstetten ist um 19 Uhr: Wir berichten im Live-Ticker.

München - Am Freitagabend empfängt der SV Heimstetten die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth. Der SVH holte in den vergangenen sechs Partien lediglich einen Punkt. Vergangenen Samstag gastierten die Heimstettener bei der U23 des FC Bayern und kassierten eine deutliche 0:6-Klatsche. In der anschließenden Pressekonferenz kritisierte Trainer Christoph Schmitt sein Team mehr als deutlich: „Wir sind nicht bereit, defensiv Zweikämpfe zu führen. So gewinnst du in dieser Liga keine Spiele.“

Die 30 Gegentore des SVH in den ersten elf Spielen sind Ligahöchstwert. „Es gibt einen Grund, warum ganz viele Mannschaften sehr viel mehr Punkte haben als wir. Die sind bereit zu verteidigen, und auch mal ein Foul zu machen,“ so Schmitt weiter. „Wir sind da einfach zu lieb.“

SV Heimstetten: Krisenduell gegen Greuther Fürth II

Um die Defensivprobleme in den Griff zu bekommen, verpflichtete Heimstetten unter der Woche den Defensivspieler Rico Strieder. Der 30-Jährige absolvierte seine Jugendlaufbahn beim FC Bayern München und debütierte in der Saison 14/15 sogar für die Profi-Mannschaft. Anschließend zog es den gebürtigen Dachauer in die Niederlande, wo er für den FC Utrecht und den PEC Zwolle insgesamt über 140 Spiele in der ersten niederländischen Liga absolvierte. Ob Strieder am Freitagabend bereits von Beginn auflaufen darf, ist ungewiss.

Die Zweitliga-Reserve aus Fürth ist ebenfalls seit sechs Spielen sieglos. Am vergangenen Wochenende holte man aber einen Punkt gegen den FC Augburg II und gab damit die rote Laterne an die Hoaschdenger ab. Die Franken stehen nach zehn Spieltagen bei nur acht Punkten, was vor allem auf deren schwache Offensive zurückzuführen ist. Lediglich sieben Treffer stehen nach zehn Spielen zu Buche - schlechtester Wert der Liga. Weiter spricht für die Heimstettener, dass die Kleeblätter auswärts in der Saison erst einen einzigen Punkt geholt haben. (Boris Manz)