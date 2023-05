SV Heimstetten: „Großteil der Mannschaft bleibt zusammen“

Von: Patrik Stäbler

Semir Cerovac, Abteilungsvize des SV Heimstetten, glaubt, dass wohl noch drei, vier weitere Abgänge geben wird. © Archiv

Für den SV Heimstetten ist das vergangene Wochenende äußerst erfolgreich gewesen – und prestigeträchtig. Denn in den Derbys gegen den Ortsrivalen Kircheimer SC holte der SVH zwei knappe Siege, und zwar in den Altersklassen U15 und U17. Bei den Männern hingegen sind die beiden Clubs aus derselben Gemeinde in der jüngeren Vergangenheit nie in einem Ligaspiel aufeinandergetroffen. Doch das könnte sich bald ändern.

Heimstetten – Denn während der KSC in der Landesliga Südost derzeit die Erfolgswelle in Richtung Aufstieg reitet, steht beim SV Heimstetten der Abstieg aus der Regionalliga bereits seit Wochen fest. Bedeutet: Die Ortsrivalen könnten nächste Saison in der Bayernliga gegeneinander antreten, was für die Fußballfans in der Gemeinde Kirchheim zu einem Festtag werden dürfte.

Doch all das ist noch Zukunftsmusik. Schließlich muss Kirchheim seinen ersten Tabellenplatz im Saisonfinale erst noch behaupten – und der Nachbarn aus Heimstetten seine vorerst letzte Spielzeit in der Regionalliga vollends über die Bühne bringen. Zwei Partien stehen dabei noch aus: Vor dem abschließenden Heimspiel gegen Ansbach am 27. Mai gastiert die Elf von Trainer Christoph Schmitt an diesem Samstag um 14 Uhr beim VfB Eichstätt. Und während es dort für die Gäste um nichts mehr geht, benötigen die Platzherren dringend einen Sieg – zum einen, um sich vorentscheidend von den Abstiegsplätzen abzusetzen; zum anderen, um ihre Mini-Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren.

Bei Eichstätt – der VfB rangiert derzeit auf dem Relegationsplatz – liegt der Fokus also noch voll auf dem Hier und Jetzt. Beim SV Heimstetten hingegen richtet sich der Blick bereits auf kommende Saison. Schon fest steht, dass Emre Tunc dann nicht mehr für den SVH auflaufen wird; der 24-jährige Offensivmann wechselt zu Türkgücü München. Darüber hinaus werde es wohl noch drei, vier weitere Abgänge geben, sagt Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac. Er betont jedoch: „Der Großteil der Mannschaft wird zusammenbleiben.“

Dieser Satz trifft auch auf Lukas Riglewski zu. Wie berichtet hat der Kapitän seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Sein Bekenntnis zum SVH lässt sich durchaus als Zeichen in Richtung der Mitspieler verstehen. Er wolle dazu beitragen, sagt der 29-Jährige, „dass wir nächste Saison wieder unser wahres Gesicht zeigen“ – und das womöglich auch im Duell mit dem Kirchheimer SC. Für Riglewski wäre ein solches Ortsderby besonders reizvoll. Schließlich lebt er seit einiger Zeit in Kirchheim. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Micheli, Sengersdorf, Steimel, Strieder, Manole, Weser, Riglewski, Vrenezi, Awata.