SV Heimstetten II: Personalnot beim Schlusslicht nach dem Umbruch

Von: Patrik Stäbler

Ernste Miene: Trainer Manuel Leitl hat mit der SVH-Reserve nur Spitzenteam SC Grüne Heide bezwungen. © Gerald Förtsch

Anfang November ist zumindest für einen Nachmittag das Potenzial aufgeblitzt, das im SV Heimstetten II schlummert. Ausgerechnet beim SC Grüne Heide, dem bis dahin unbezwungenen Spitzenklub in der Kreisliga 3, landen die Fußballer von Trainer Manuel Leitl einen 3:1-Sieg. Allein derlei Erfolge blieben in dieser Saison die Ausnahme bei der SVH-Reserve, weshalb das Team derzeit als Tabellenletzter überwintert – bereits sechs Punkte hinter den Relegationsplätzen.

Heimstetten – Bei der Suche nach Gründen für den Misserfolg nennt Selmir Sabic – der Sportliche Leiter ist zugleich Co-Trainer des Teams – mehrere Faktoren. So habe es im Sommer einen größeren Umbruch inklusive Trainerwechsel gegeben. „Wir wollten die Zweite Mannschaft näher an die Jugend ranbringen. Deshalb haben wir uns für einen früheren Jugendcoach als neuen Trainer entschieden“, sagt Sabic. Von Saisonbeginn an sei man dann nicht nur von zahlreichen Verletzungen heimgesucht worden, sondern habe auch kaum Verstärkung aus dem Regionalligakader erhalten, da dort ebenfalls reihenweise Spieler ausfielen. „Wir haben nicht ein einziges Mal mit der gleichen Mannschaft spielen können“, betont Sabic.

Dennoch sei seine Elf gerade in den ersten Wochen oftmals das bessere Team gewesen. „Aber wir haben die Tore nicht gemacht, weil uns vorne ein Knipser gefehlt hat“, bedauert der Sportliche Leiter. Entsprechend hätte der SVH im Winter gerne einen treffsicheren Angreifer verpflichtet. Allein Neuzugänge könne man keine vermelden, sagt Sabic. „Ganz einfach, weil wir – anders als viele Vereine in der Liga – kein Geld bezahlen.“ Nicht mehr für den SVH auflaufen wird derweil Ajdin Karic: Der Stürmer, der im Sommer vom FC Bosna gekommen war, hat den Klub wieder verlassen.

Sollte die Reserve am Saisonende den Gang in die Kreisklasse antreten müssen, wäre das für den Verein „kein Weltuntergang“, sagt Sabic. Und dennoch wollen Manuel Leitl und seine Kicker alles daran setzen, die Klasse doch noch zu halten. „Was mir Hoffnung macht, ist der Spirit in der Mannschaft. Die Stimmung war die ganze Zeit gut“, berichtet der Sportliche Leiter. Ihm zufolge haben die Spieler schon jetzt Laufpläne erhalten, machen Athletikübungen und treffen sich einmal die Woche zum lockeren Kick. Ab Februar gehe es dann mit der Vorbereitung los, die im Sommer aufgrund von Verletzungen nahezu komplett ausgefallen sei, sagt Selmir Sabic. „Diesmal wollen wir richtig fit in die restlichen Spiele gehen.“ (ps)