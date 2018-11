Kneißl knallhart: „Hätte auch drei oder vier Leute auswechseln können“

SV Heimstetten II mit drei Niederlagen in Serie in die Winterpause

von Martin Lühr

Das hatte sich Sebastian Kneißl ganz anders vorgestellt. Nach den beiden vorangegangenen Niederlagen in der Kreisliga 3 wollte der Spielertrainer des SV Heimstetten II mit seinen Spielern mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Eigentlich.

TSV Ottobrunn – SV Heimstetten II 2:0 (2:0) – Stattdessen bilanzierte er knapp: „Am Schluss kam was anderes raus, leistungs- und ergebnistechnisch. Wir haben verdient verloren.“

Vor allem seine Offensivreihe habe ihn enttäuscht. Kurz nach dem ersten Treffer des Ottobrunners Simon Pleninger (31.) wechselte er zwei Spieler aus. Dominik Gaißl und Antonio Kavran kamen für Christian Holzner und Florian Kopp. „Ich hätte auch drei oder vier Leute auswechseln können“, berichtet Kneißl. Immerhin war die Änderung kurzzeitig erfolgreich: „Wir haben mehr Dampf gemacht.“ Nicht genug um den zweiten Gegentreffer wieder durch Simon Pleninger (38.) zu verhindern und selbst für Zählbares zu sorgen. Das Bild änderte sich auch nach Wiederanpfiff nicht. „Wenn ich mich zwanzig Minuten vor Spielende auf die Bank setze und gar nichts mehr sage, dann bin ich ratlos“, bekennt Kneißl.

Bevor er seiner Mannschaft bis Ende des Jahres eine Pause gönnt, arbeitet er mit ihr in dieser Woche noch die Vorrunde auf. Es sind Gespräche mit dem Spielerrat angesetzt. Die Vorbereitung beginnt am 2. Januar, zunächst für jeden Fußballer mit einem individuellen Trainingsplan, am 21. Januar geht es dann in die gemeinsame Vorbereitung auf die Rückrunde. Da sollen auch einige Akteure aus der Heimstettner A-Jugend eingebaut werden. lüh