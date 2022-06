Effektive Heimstettner schlagen Garching im Test 3:1

Von: Patrik Stäbler

Neuzugang Meriton Vrenezi (in Blau) trifft für Heimstetten © Peter Weber

In der ewigen Tabelle der Regionalliga Bayern liegen der SV Heimstetten und der VfR Garching beide unter den Top 20 und nah beieinander. Aktuell jedoch tritt allein der SVH in der vierthöchsten und damit eine Spielklasse über dem Nachbarn an, und diesen Unterschied hat man nun – zumindest vom Ergebnis her – im Testspiel der beiden Klubs gesehen.

Heimstetten – Dieses gewannen die Heimstettner mit 3:1, so wie sie bereits ihre erste Vorbereitungspartie gegen Grünwald mit 3:1 für sich entschieden hatten. Derweil wartet der Bayernligist aus Garching nach dem 0:4 zum Auftakt gegen den TSV Rain weiter auf seinen ersten Testspielsieg.

Dabei habe sich der VfR vor allem in der ersten Hälfte zumindest ebenbürtig mit dem Favoriten präsentiert, räumt SVH-Trainer Christoph Schmitt ein. „Garching hatte die besseren Chancen und vielleicht auch die bessere Spielanlage.“ Seine Elf dagegen habe „kein so besonders gutes Spiel“ gezeigt, gesteht der Coach, was er jedoch auch auf das Fehlen der angeschlagenen Leistungsträger Fabio Sabbagh, Mohamad Awata, Sascha Hingerl und Valentin Micheli zurückführt.

Immerhin: Seine Mannschaft sei – im Gegensatz zum VfR – sehr effektiv gewesen, berichtet Schmitt. So sorgten die Neuzugänge Meriton Vrenezi und Max Zander im ersten Durchgang für eine 2:0-Führung. Die Gäste dagegen kam trotz mehrerer guter Chancen erst nach der Pause zu einem Treffer – in Person von Rückkehrer Robert Rohrhirsch. Den 3:1-Schlusspunkt setzte nach gut einer Stunde der eingewechselte Alexis Fambo. Er und seine SVH-Kollegen treten nun an diesem Wochenende beim Jubiläumsturnier des FC Ismaning an. Derweil empfängt der VfR am Samstag um 14 Uhr im FC Pipinsried den nächsten Regionalligisten. ps