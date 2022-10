SV Heimstetten: In Ansbach Auswärtsbilanz aufpolieren

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Hinten dichtmachen: Heimstettens Abwehr um Torwart Moritz Knauf ist im Kellerduell gefordert. © Gerald Förtsch

Nicht erst seit die Benzinpreise schwindelerregende Höhen erreicht haben, sind Auswärtsspiele für den SV Heimstetten kein lohnendes Geschäft. Bereits neunmal ist der Regionalligist in dieser Saison in der Fremde angetreten, doch eine Siegesfeier im Mannschaftsbus hat es bislang noch nie gegeben. Gerade mal zwei Pünktchen konnte der SVH auswärts ergattern – ein gewichtiger Grund, wieso der Klub aktuell auf dem letzten Tabellenplatz rangiert.

Heimstetten – An diesem Samstag um 14 Uhr haben die Heimstettner im letzten Hinrundenspiel die Chance, diese katastrophale Auswärtsbilanz etwas aufzuhübschen – in der Partie bei der SpVgg Ansbach. Ein Sieg in diesem Kellerduell wäre auch insofern wichtig, als der Rückstand des SVH auf die Relegationsplätze bereits sechs Punkte beträgt. „Wir müssen schauen, dass der Abstand nicht noch größer wird“, mahnt Trainer Christoph Schmitt, dessen Team seit Wochen unter einer Verletzungsmisere leidet. Seine Hoffnung richtet sich auf die Zeit nach der Winterpause, wenn die Heimstettner – dann wieder in voller Mannstärke – eine Aufholjagd starten wollen.

Uns unterlaufen im Moment zu viele einfache Fehler. Das liegt sicher am jugendlichen Leichtsinn, aber an der einen oder anderen Stelle auch an mangelnder Qualität.

Denn bei der aktuellen Personallage, das räumt der Trainer offen ein, „muss sehr viel zusammenkommen, damit wir in der Regionalliga Spiele gewinnen“. Genau das ist in den vergangenen sechs Wochen nur ein einziges Mal der Fall gewesen – beim 5:3 gegen Nürnberg. In den übrigen Partien machten sich die Heimstettner das Leben allzu oft selbst schwer. „Uns unterlaufen im Moment zu viele einfache Fehler“, kritisiert Schmitt. „Das liegt sicher am jugendlichen Leichtsinn, aber an der einen oder anderen Stelle auch an mangelnder Qualität.“

Am Samstag erwartet den SVH ein Gegner, bei dem es zuletzt ebenfalls nicht rund gelaufen ist. Seit fünf Partien hat der Aufsteiger aus Mittelfranken nicht mehr gewonnen, wodurch er in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist. In einem anderen Ranking liegen die Ansbacher hingegen auf einem Spitzenrang: Durchschnittlich 1250 Zuschauer wollten ihre Heimspiele bisher sehen – mithin der drittbeste Wert der Liga nach den Würzburger Kickers (2400) und der SpVgg Unterhaching (1700).

Entsprechend dürfen sich die Heimstettner auf eine tolle Stimmung im Xaver-Bertsch-Sportpark freuen. Personell muss Schmitt dort weiter auf die Langzeitverletzten Sebastian Rosina, Valentin Micheli, Fabian Sabbagh, Daniel Steimel und Rico Strieder verzichten. Überdies ist Robert Manole nach seiner Ampelkarte gesperrt.

Voraussichtliche Aufstellung: Knauf, Maljojoki, Müller, Günzel, Sengersdorf, Awata, Sakhi Zada, Riglewski, Fambo, Vrenezi, Tunc.