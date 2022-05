SV Heimstetten ist sauer auf Türkgücü: „Sie haben versucht, Spieler abzuwerben“

Von: Patrik Stäbler

Moritz Hannemann zieht es zum SSV Ulm. © Fupa

Beim SV Heimstetten sind sie zurzeit nicht gut zu sprechen auf den künftigen Ligarivalen Türkgücü München. „Es ist unglaublich, wie viele unserer Spieler die versucht haben abzuwerben“, ärgert sich SVH-Trainer Christoph Schmitt. „Gerade auch solche mit laufenden Verträgen.“

Heimstetten – Bei mehr als einem halben Dutzend seiner Kicker, so der Coach, habe der Nachbarklub angeklopft. Und tatsächlich verlassen nun gleich drei etablierte Kräfte den Regionalligisten mit dem gleichen Ziel – aber nicht etwa Türkgücü, sondern die USA. Dorthin zieht es nämlich Carl Weser, Sebastian Gebhart und Stefan Reuter zum Studieren per Fußball-Stipendium. Nebst diesem Trio verabschiedet der SVH noch drei weitere Kicker, die ebenfalls alles andere als Ergänzungsspieler waren: Bernard Mwarome, Sebastiano Nappo und Moritz Hannemann.

Letzteren zieht es zum SSV Ulm, der diese Saison knapp am Aufstieg in die 3. Liga vorbeigeschrammt ist. Bei dem unter Profibedingungen trainierenden Südwest-Regionalligisten will Hannemann den Sprung nach oben schaffen. „Ulm und ich haben die gleichen Ziele – wir wollen beide in den Profi-Fußball“, sagt der 24-Jährige, der in München Medizin studiert, dies nun aber zugunsten seines Engagements beim SSV zurückfahren wird. Auf seine vier Jahre in Heimstetten blickt Hannemann „sehr positiv zurück“, wie er sagt. „Es war eine tolle Zeit. Gerade für junge Spieler, die den Sprung nach oben nicht im ersten Anlauf schaffen, ist es überragend, wie man dort gefördert wird.“

Hannemann wagt nun einen Schritt, den Sebastiano Nappo schon hinter sich hat. Er wechselte 2018 zum FC Augsburg II, wo er den Sprung zum Profi jedoch nicht schaffte und daher 2020 nach Heimstetten zurückkehrte. Nun ziehe es den 26-Jährigen zum Bayernligisten TSV 1865 Dachau, sagt SVH-Trainer Schmitt. Noch unklar sei derweil, welchem Klub sich Bernard Mwarome anschließen wird. Der Defensivspezialist war erst vor einem Jahr zum SVH gestoßen und in der abgelaufenen Saison auf 34 Einsätze gekommen.

Mit Blick auf die sechs Abgänge sagt der Heimstettner Trainer: „Das ist schon ein massiver Qualitätsverlust.“ Zugleich befinde man sich aber auch in „guten Gesprächen“ mit potenziellen Neuzugängen. Obschon Schmitt anmerkt: „Es gibt andere Vereine, auch in niedrigeren Ligen, die bereit sind, Spielern deutlich mehr Geld zu zahlen.“ Der SVH dagegen könne vor allem mit seinem Umfeld punkten, findet der Coach. „Und wir bieten den Spielern hier die Bühne Regionalliga.“

Selbiges trifft freilich auch auf Türkgücü München zu. „Natürlich ist das ein zusätzlicher Konkurrent für uns, was die Verpflichtung von Spielern angeht“, sagt Schmitt über den Klub, der in der Vorsaison Insolvenz anmelden und in der Folge auch den Spielbetrieb in der 3. Liga einstellen musste. „Allerdings haben wir hier Rahmenbedingungen und auch Soft Skills, die Türkgücü sicher nicht bieten kann“, sagt Schmitt. „Und Spieler, die wegen 3,50 Euro mehr lieber zu Türkgücü gehen, sind vielleicht auch nicht die richtigen für den SV Heimstetten.“ (PATRIK STÄBLER)

Sebastiano Nappo spielt künftig bei Dachau 65. © Fupa