SV Heimstetten: Verteidiger Jasper Maljojoki schießt in letzter Minute sein erstes Ligator überhaupt

Von: Patrik Stäbler

„Ich bin einfach nur glücklich, dass wir am Ende noch das Tor gemacht haben“, sagt Jasper Maljojok © Dieter Michalek

Als Heimstettens Trainer Christoph Schmitt in der 89. Minute Innenverteidiger Jasper Maljojoki in die vorderste Spitze schickt, da blitzt in dessen Gesicht ein ungläubiger Blick auf – was auch nicht weiter erstaunt.

Heimstetten - Denn zum einen ist die angestammte Position des 19-Jährigen eigentlich die hinterste Defensivreihe. Zum anderen habe er in seiner Karriere noch kein einziges Ligator erzielt, wie er hinterher versichert. Und genau das braucht der SVH jetzt dringend – beim Stand von 1:2 gegen Schweinfurt.

Kaum ist Maljojoki nach vorne getrabt, fliegt auch schon die Kugel in seine Richtung. Und was der Winterneuzugang dann mit dem Spielgerät anstellt, das hätte kein Ballartist filigraner und kein Stürmer kaltschnäuziger machen können. Acht Meter vor dem Gehäuse nimmt er das Leder mit der Brust an und setzt es anschließend volley und per Außenrist am Torwart vorbei ins Netz – zum 2:2-Endstand.

„Ich bin einfach nur glücklich, dass wir am Ende noch das Tor gemacht haben“, sagt Maljojoki nach dem Schlusspfiff über seinen Treffer in der 92. Minute – und strahlt dabei von Ohr zu Ohr. Der in München aufgewachsene Verteidiger, der halb Finne, halb Amerikaner ist, sollte nach sechs Jahren in der Jugend der SpVgg Unterhaching eigentlich schon im Sommer an den SVH ausgeliehen werden. Doch dann verletzte er sich am Sprunggelenk und musste operiert werden, woraufhin der Deal platzte – aber nur vorerst.

Denn nun ist der 1,91 Meter große Hüne im Winter nach Heimstetten gewechselt, wo er sich vor allem eines erhofft: „Ich will hier möglichst viel Spielpraxis sammeln.“ Genau das war bei ihm zuletzt Mangelware – bedingt durch diverse Verletzungen. Für seinen neuen Klub durfte er schon in Bayreuth von Anfang an ran. Gegen Schweinfurt feierte er jetzt sein Heimdebüt – inklusive punktbringendem Last-Minute-Treffer. Für seine Torpremiere dürften die Teamkollegen sicher noch eine Runde Getränke einfordern, wie das im Fußball üblich ist. Wobei Jasper Maljojoki nach der kräftezehrenden Partie gegen Schweinfurt der Sinn erst mal nach etwas anderem steht, wie er noch auf dem Rasen grinsend sagt: „Erst duschen – und dann schlafen.“ (Patrik Stäbler)