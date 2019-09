Heimstettens Joker Michalz schlägt in letzter Minute  wieder zu

SV Heimstetten gewinnt beim FC Augsburg II 3:2

von Patrik Stäbler schließen

Der Mister Nachspielzeit des SV Heimstetten hat wieder zugeschlagen: Sechs Tage nach seinem Treffer in der 93. Minute zum 1:0-Sieg gegen Buchbach hat Felix Michalz dem Regionalligisten SVH am Freitagabend gegen den FC Augsburg II erneut drei Punkte beschert. Diesmal traf der 22-Jährige in der 94. Minute zum 3:2 – der dritte Erfolg in Serie für Heimstetten.

Heimstetten – „Wenn man ehrlich ist, dann ist der Sieg am Ende etwas glücklich“, resümiert Teammanager Max Reng. „Wir haben in beiden Halbzeiten gut begonnen, doch danach ist Augsburg jeweils besser ins Spiel gekommen.“ Tatsächlich ging die Anfangsphase im ehrwürdigen Rosenaustadion klar an die Gäste, was sich schon in der sechsten Minute auf der Anzeigetafel niederschlug: Aus kurzer Distanz überwand Kapitän Lukas Riglewski FCA-Torwart Daniel Witetschek – sein 1:0 war ein echter Schock für die Platzherren. Diese brachten nach vorne zunächst kaum etwas zustande. Vielmehr wäre dem SVH beinahe ein zweites Tor gelungen. Doch Severin Müllers Schuss aus spitzem Winkel parierte Witetschek per Fußabwehr.

Erst nach 20 Minuten kamen die Augsburger langsam in Fahrt – wobei ihr Keeper zunächst noch einen Versuch von Moritz Hannemann parieren musste, ehe der FCA die erste Chance verzeichnete: Bei einem Schuss von Joseph Ganda hatte Maximilian Riedmüller Probleme (34.). Gänzlich machtlos war der Torwart dann, als kurz darauf erneut Ganda die Kugel nach einer Flanke zum 1:1 einköpfte. Wenig später hätte der Ex-Heimstettner Sebastiano Nappo die Partie um ein Haar komplett gedreht. Doch sein Freistoß klatschte an die Latte, sodass es beim Stand von 1:1 in die Pause ging.

Die zweite Hälfte startete mit einem weiteren Nappo-Schuss, den Riedmüller aber entschärfte (53.). Im direkten Gegenzug schlug dann Nappos einstiger Sturm-Kumpel wieder zu: Nach einem Konter umkurvte Riglewski den Torwart und schob zum 2:1 ein – sein siebtes Saisontor. Nach gut einer Stunde flog die Kugel dann ein zweites Mal ans SVH-Gehäuse – nach einer direkten Nappo-Ecke.

In der 82. Minute gelang dem FCA schließlich der erneute Ausgleich per Strafstoß. Maurice Malone war gefoult worden, schnappte sich den Ball und verwandelte zum 2:2. Als alles bereits mit einem Remis rechnete, kam der große Auftritt von Felix Michalz. Nach einem missglückten Abwehrversuch des FCA landete die Kugel vor seinen Füßen. Aus neun Metern fackelte Michalz nicht lange und erzielte bereits sein viertes Joker-Tor in dieser Saison.

FC Augsburg II – SV Heimstetten 2:3 (1:1)

SVH: Riedmüller, Günzel, Beckenbauer, Cavadias, Hintermaier, Sabbagh, Schels, Reuter (82. Gartmann), Hannemann, Müller (70. Sengersdorf), Riglewski (86. Michalz).

Tore: 0:1 Riglewski (6.), 1:1 Ganda (39.), 1:2 Riglewski (54.), 2:2 Malone (82.; Foulelfmeter), 2:3 Michalz (90.+4). – Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) – Zuschauer: 260.