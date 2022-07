SV Heimstetten: Jungspunde treffen auf gestandene Männer

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Wird schmerzlich vermisst: Daniel Steimel (sitzend) „ist ein absoluter Leader und für unsere junge Truppe daher unglaublich wichtig“. © Gerald Förtsch

Zumindest einen Lichtblick hat das Auftaktwochenende in der Regionalliga für den SV Heimstetten dann doch noch gehabt. So feierte Abwehrchef Fabio Sabbagh nach langer Verletzungspause sein Comeback, als er am Sonntag 45 Minuten lang in einem Testspiel der Reserve auf dem Rasen stand.

Heimstetten – Der 24-Jährige wird beim SVH sehnlichst zurückerwartet – auch, weil die junge Mannschaft vor dem zweiten Saisonspiel bei der DJK Vilzing an diesem Samstag um 14 Uhr kaum mehr über Führungsspieler mit Regionalligaerfahrung verfügt.

Einer davon, nämlich Daniel Steimel, war am Tag vor Sabbaghs Comeback auf dessen Schultern gestützt vom Feld gehumpelt, nachdem der 30-Jährige im Auftaktmatch der Heimstettner gegen Türkgücü München kurz vor Schluss mit einem Gegner zusammengerasselt war. Inzwischen haben sich die Befürchtungen bestätigt: Bei Steimel ist ein Innenband im Knie gerissen, was operiert werden muss. In der Folge wird der Mittelfeldmann – er ist seit 2012 im Verein und damit dienstältester Heimstettner – mindestens vier Monate fehlen.

„Der Ausfall schmerzt natürlich sehr“, sagt Trainer Christoph Schmitt. Nicht nur wegen Steimels sportlicher Qualität, „sondern auch, weil er ein absoluter Leader und für unsere junge Truppe daher unglaublich wichtig ist“. Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter des Kaders diese Saison bei bloß 22,9 Jahren. Etliche Leistungsträger, die sich im Sommer verabschiedet haben, wurden ausschließlich durch 19- bis 23-Jährige ersetzt – von denen kaum einer über Erfahrung in der vierthöchsten Spielklasse verfügt.

Nun reisen die Jungspunde also am Samstag zum ersten Auswärtsspiel der Saison bei der DJK Vilzing. Der Liganeuling ist – anders als der SVH, der gegen Türkgücü mit 1:2 den Kürzeren zog – hervorragend in die neue Spielzeit gestartet: mit einem 3:2-Sieg beim FC Augsburg II. „Vilzing ist zwar ein Aufsteiger, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen“, sagt Schmitt. „Das ist eine gestandene Männer-Mannschaft, die im Moment auch von der Euphorie getragen wird.“ Zudem rechnet der Coach beim ersten Regionalligaheimspiel in der Geschichte des Klubs aus der Oberpfalz mit großem Zuschauerandrang. „Das wird eine tolle Herausforderung für unsere junge Mannschaft vor dieser Kulisse zu spielen.“

Personell kehrt bei Heimstetten Verteidiger Jasper Maljojoki in den Kader zurück. Und bei Valentin Micheli könnte es nach überstandener Verletzung womöglich für die Bank reichen, hofft Schmitt. Fehlen wird derweil nicht nur Daniel Steimel, sondern weiterhin auch Fabio Sabbagh – trotz seines Comebacks in der Zweiten Mannschaft. „Für ihn“, sagt sein Trainer, „kommt das Spiel am Wochenende noch zu früh.“

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Rosina, Maljojoki, Günzel, Sengersdorf, Awata, Müller, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.