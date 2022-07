SV Heimstetten kaltschnäuzig wie nie

Von: Patrik Stäbler

Aufgeräumte Stimmung: Lukas Riglewski (3.v.r.), zweifacher Torschütze für Heimstetten, wird von Teamgefährten und Co-Trainer Roman Langer (r.) gefeiert. © Gerald Förtsch

Soeben hat Marius Baumann noch die nächsten Spiele des SV Heimstetten angekündigt, da sieht man den Stadionsprecher des Regionalligisten auch schon unten auf dem Rasen. Mit großen Schritten spurtet er leichtfüßig übers Feld – was insofern erstaunlich ist, als hinter Baumann ein anstrengender Abend liegt.

Heimstetten – Denn nebst den üblichen Ansagen von der Aufstellung bis zu Zuschauerzahl hat der Stadionsprecher im Duell der Heimstettner gegen den SV Viktoria Aschaffenburg satte sieben Tore vermelden müssen – fünf davon in XXL-Lautstärke, gingen sie doch auf das Konto des heimischen SVH. Dessen Kicker dürfen nach dem Schlusspfiff einen spektakulären 5:2-Sieg bejubeln, mithin ihre ersten drei Punkte in dieser Saison nach zwei Auftaktniederlagen.

„Die Freude, aber auch die Erleichterung waren natürlich riesengroß“, kommentiert Co-Trainer Roman Langer den Erfolg seiner Elf bei diesem Schützenfest. „Und ich denke, unterm Strich war der Sieg wegen unserer Chancenverwertung auch absolut verdient“. Tatsächlich präsentiert sich der SVH über neunzig Minuten derart kaltschnäuzig vor dem Gehäuse, dass sich mancher Fan verwundert die Augen reibt – schließlich ist Effizienz sonst eher kein Steckenpferd der Heimstettner. Doch diesmal glänzen vor allem Doppeltorschütze Lukas Riglewski, aber auch Emre Tunc und Meriton Vrenezi mit blitzsauberen Abschlüssen.

Auf der anderen Seite haben auch die Aschaffenburger, die ihre ersten zwei Partien gewonnen hatten, mehr als ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen. Doch mal scheitern sie an ihren Nerven, mal an der Latte und mal an SVH-Torwart Maximilian Riedmüller, der etwa kurz vor der Pause im Eins-gegen-Eins seinem Ex-Teamkollegen Benedict Laverty den Zahn zieht. „Die Szene war sicher ein Knackpunkt“, sagt Roman Langer. „Wenn wir da vor der Halbzeit das Gegentor kassieren, läuft es vielleicht anders.“

So jedoch landet seine Mannschaft am Ende – trotz des frühen 0:1 nach kaum drei Minuten – ihren ersten Sieg in dieser Spielzeit. Und dieser sei gerade mit Blick auf die nächsten Aufgaben doppelt wertvoll, findet der Co-Trainer. Denn wie hat Marius Baumann noch verkündet, ehe der Stadionsprecher zur Siegesparty auf den Rasen eilte? Am Dienstag fährt der SVH zum Topfavorit Unterhaching, ehe am Freitag gegen Schweinfurt das nächste Schwergewicht wartet. „Das sind zwei absolute Kracher“, sagt Langer. „Aber wenn wir so spielen wie gegen Aschaffenburg und hinten vielleicht etwas sicherer stehen, dann traue ich unserer Mannschaft auch gegen diese Gegner etwas zu.“