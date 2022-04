SV Heimstetten kann Abstiegskampf

Von: Patrik Stäbler

Das Tor des Tages: Lukas Riglewski (l.) schießt das 1:0. © Gerald Förtsch

Starke Leistung beim 1:0 gegen Wacker Burghausen – Riglewski schießt das Tor des Tages.

Heimstetten – Es ist noch gar nicht so lange her, dass Christoph Schmitt von der „Festung Sportpark“ gesprochen und damit die Heimstätte seines SV Heimstetten gemeint hat. Der Trainer tat dies indes in jenem Tonfall, in dem er auch von den Reichtümern schwärmt, mit denen sein Klub im Vergleich zu anderen Regionalligisten gesegnet ist. Kurzum, die Aussage triefte vor Ironie.

Spätestens seit dem Ostermontag jedoch lässt sich das Schmitt’sche Wort von der Festung auch ohne Häme und Hintergedanken in den Mund nehmen. Denn beim 1:0-Erfolg über den SV Wacker Burghausen landete der SVH seinen mittlerweile siebten Heimsieg in 15 Partien und vergrößerte dadurch in der Tabelle den Abstand auf die Relegations- und Abstiegsplätze. „Wir haben heute alle Tugenden auf den Platz gebracht, die es in unserer Situation braucht“, lobte Schmitt nach dem Abpfiff. „Und vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut verteidigt.“

Vor immerhin 400 Zuschauern und bei strahlendem Sonnenschein pfiff Schiedsrichter Simon Schreiner die Partie pünktlich an – nur um sie sogleich wieder abzupfeifen. Der Grund: Aus dem Burghausener Fanblock zog eine Rauchsäule übers Spielfeld, sodass der Gäste-Keeper samt seines Gehäuses kurzzeitig im Nebel verschwunden war.

Nach einer fünfminütigen Unterbrechung hatte sich der Qualm wieder verzogen – zumindest auf dem Rasen, nicht aber aus den Köpfen der SVH-Kicker. Zumindest agierten sie zu Beginn derart vernebelt, dass es schon nach einer Viertelstunde 0:3 hätte stehen können. Doch zunächst rutschte Burghausens Andrija Bosnjak knapp an einer Hereingabe vorbei, dann traf derselbe Spieler bloß den Pfosten, und schließlich zwirbelte Christoph Maier einen Schlenzer nur minimal übers Tor.

Knappe 20 Minuten dauerte es, bis die Verunsicherung aus den Heimstettner Köpfen verraucht war, worauf sie in Person von Sebastiano Nappo prompt gefährlich vors Tor kamen. Doch sein Schuss aus neun Metern erwischte der Torwart soeben noch mit der Fußspitze (22.). Zehn Minuten später machte es Lukas Riglewski dann fast aus der gleichen Position besser: Mit viel Geschick zirkelte der Kapitän den Ball an sechs Burghausener Beinen vorbei ins Netz – zur 1:0-Führung, zugleich der Pausenstand.

Durchgang zwei begann dann wie der erste – mit einer guten Möglichkeit, die Burghausen aber versiebte. Diesmal war es Lukas Schlosser, dessen Schussversuch nach einem Freistoß haarscharf am Pfosten vorbeiflog. In der Folge berappelte sich die Heimstettner Defensive und stand fortan so sicher wie Fort Know, weshalb die Partie weitgehend chancenarm dahinplätscherte.

Aufregend wurde es erst wieder in der Nachspielzeit, in der zunächst Sascha Hingerl nach einem Zweikampf zu Boden ging und danach mit blutüberströmten Gesicht vom Platz getragen werden musste. Keine zwei Minuten später sah Burghausens Torwart nach einem Foul an Alexis Fambo die Rote Karte - freilich erst, nachdem sich Kicker beider Seiten im Rudel geschubst und beschimpft hatten. All die Emotionen wandelten sich aufseiten des SVH jedoch mit dem Abpfiff in selige Freude – und zwar über einen nicht eben erwarteten Big Point im Abstiegskampf.

SV Heimstetten - SV Wacker Burghausen 1:0 (1:0) SV Heimstetten: Riedmüller, Sabbagh (69. Reuter), Hingerl (90.+1 Günzel), Sengersdorf, Gebhart, Steimel, Micheli, Tunc, Riglewski, Skrijelj (81. Fambo), Nappo (60. Mwarome). Tor: 1:0 Riglewski (32.). Rot: Schöller (90.+3; Notbremse) Schiedsrichter: Simon Schreiner (DJK-SF Reichenberg). Zuschauer: 400.