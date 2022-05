Heimstettens Kapitän Lukas Riglewski: „Der Klassenerhalt ist vergleichbar mit einem Aufstieg“

Von: Patrik Stäbler

Daniel Steimel (links): „Wir sind gerade in den letzten Wochen richtig in einen Flow gekommen und konnten den Schwung von Spiel zu Spiel mitnehmen.“ © Dieter Michalek

Nach dem Klassenerhalt herrscht große Erleichterung beim SV Heimstetten - ein Stimmungsbild.

Michael Matejka, Abteilungsleiter: „Dass wir den Klassenerhalt diesmal schon so früh geschafft haben, ist für uns völlig ungewohnt – normalerweise heißt es in Heimstetten ja immer zittern bis zur letzten Minute. Aber im Ernst: Wir sind sehr glücklich über das, was das Trainerteam und die Spieler geleistet haben. Die Mannschaft spielt seit Wochen einen super Fußball und hat den Klassenerhalt meiner Meinung nach absolut verdient. Die Jungs haben das nach dem Spiel zu Recht ausgiebig gefeiert – erst im Biergarten mit den Fans und später dann noch im Maibaumstüberl.“

Daniel Steimel, dienstältester Spieler: „Beim Schlusspfiff ist schon einiges von uns abgefallen, das war wirklich ein befreiendes Gefühl. Im Winter hatten uns ja viele schon abgeschrieben. Und dass wir jetzt so eine Serie hingelegt haben, ist einfach nur geil. Der Schlüssel zum Erfolg ist aus meiner Sicht, dass wir als Mannschaft geschlossen und leidenschaftlich verteidigen. Außerdem sind wir gerade in den letzten Wochen richtig in einen Flow gekommen und konnten den Schwung von Spiel zu Spiel mitnehmen.“

Roman Langer, Co-Trainer: „In dieser verrückten Saison war bei uns alles dabei: von Corona bis zu Verletzungspech, von unserem Negativlauf in der Hinrunde bis zu der super Serie in den vergangenen Wochen. Totgesagte leben länger – dieser Spruch trifft auf den SV Heimstetten auf jeden Fall zu. Wobei ich denke, dass der Schlüssel für unsere Erfolgsserie ist, dass wir inzwischen besser als Mannschaft verteidigen als noch in der Hinrunde. Außerdem sind wir auch als Team in den letzten Wochen noch etwas enger zusammengerückt.“

Lukas Riglewski, Kapitän: „Das Gefühl nach dem Spiel gegen Illertissen war einfach nur überragend. Dass wir den Klassenerhalt jetzt mit so einer Siegesserie geschafft haben und überhaupt nicht auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften schauen mussten, das ist schon etwas Besonderes. Für den SV Heimstetten ist der Klassenerhalt in der Regionalliga vergleichbar mit einem Aufstieg – und entsprechend haben wir nach dem Spiel noch lange und ausgiebig gefeiert.“ (ps)