Heimstettens Kapitän Riglewski: Dummheit und fehlende Disziplin

Von: Patrik Stäbler

Unzufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft: Kapitän Lukas Riglewski (hier beim Elfmeter zur 1:0-Führung) © Stäbler

Am 32. von 38 Spieltagen ist der SV Heimstetten in der Regionalliga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Gemeint ist damit nicht etwa das sportliche Tableau, denn da hat der SVH schon seit Monaten die Rote Laterne inne. Sondern die Rede ist von der Fairness-Tabelle, in der Heimstetten nach der 1:4-Heimniederlage gegen Aubstadt ebenfalls auf dem letzten Platz rangiert.

Heimstetten –Ursächlich hierfür sind vor allem zwei Platzverweise, von denen einer ein Knackpunkt dieser Partie und der andere Ausdruck tief sitzenden Frusts ist. Zweiteres spielt nämlich sicher eine Rolle, als Ikenna Ezeala acht Minuten vor Schluss einen Gegenspieler ungestüm ummäht und dafür völlig zu recht die Rote Karte sieht. Die erste Hinausstellung betrifft derweil Abwehrchef Fabio Sabbagh – und das zu einem Zeitpunkt, als Heimstetten durch einen Elfmeter von Lukas Riglewski noch mit 1:0 führt.

In jener Szene stürmt Sabbagh nach einem gehaltenen Strafstoß von Torwart Maximilian Riedmüller aufs Spielfeld, ohne das Hereinwinken des Schiedsrichters abzuwarten. Und der schickt den bereits verwarnten Verteidiger daraufhin mit Gelb-Rot vom Platz. „Töricht“ sei diese Aktion gewesen, urteilt nach dem Schlusspfiff SVH-Trainer Christoph Schmitt, der Sabbagh aber zugleich in Schutz nimmt: „Er ist ein Spieler, der sehr über seine Emotionen kommt. In dieser Szene war er übermotiviert.“

Deutlicher wird da Lukas Riglewski in seiner Spielanalyse. „Es ist das x-te Mal, das wir uns durch eine Dummheit selbst schaden“, kritisiert der SVH-Kapitän. „Da muss sich langsam jeder selbst mal hinterfragen.“ Und auch zur späten Roten Karte findet Riglewski deutliche Worte. „Das sind Undiszipliniertheiten“, ärgert sich der Kapitän. „So etwas geht einfach nicht – unabhängig von unserer aktuellen Situation.“

Diese ist nach Saisonniederlage Nummer 21 düsterer denn je. Denn weil die Konkurrenz im Tabellenkeller erneut fleißig punktet, liegt der Tabellenletzte aus Heimstetten mittlerweile 16 Punkte hinter den Relegationsrängen. Und das bedeutet bei nur noch sechs ausstehenden Partien: Der SVH wird nächste Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Bayernliga spielen. (ps)