SV Heimstetten kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten – Zweimal ist in dieser Schlussviertelstunde ein Nürnberger Angreifer frei vor Maximilian Riedmüller aufgetaucht, doch beide Male hat der Torwart des SV Heimstetten im Eins-gegen-Eins die Oberhand behalten. Nun, da sich bereits die Nachspielzeit ihrem Ende neigt, ist der Widerstand des Favoriten in dieser Regionalligapartie gebrochen – so scheint es.

Und der Tabellenletzte aus Heimstetten wird beim Stand von 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg II seinen zweiten Auswärtssieg in dieser Saison feiern - so glauben alle. Bis zur 93. Minute.

Denn da fahren die Platzherren einen letzten Angriff in Richtung SVH-Tor, wo der Ball nahe des Strafraumecks bei Christopher Wähling landet. Nach zwei schnellen Schritten in den Sechzehner schnibbelt der Nürnberger die Kugel gefühlvoll aufs Riedmüller’sche Gehäuse, wo sie im langen Eck einschlägt – zum 1:1-Endstand.

Nichts ist’s also mit einem Überraschungssieg für das Schlusslicht, das die Profi-Reserve bereits im Hinspiel mit 5:3 bezwungen hatte. „Wir hätten das schon gerne über die Zeit gebracht“, sagt Trainer Christoph Schmitt. „Leider Gottes ist uns das nicht gelungen.“

Insgesamt habe seine Elf aber eine „gute Auswärtspartie abgeliefert“, so der Coach. „Wir wollten eklig sein und es dem Gegner schwer machen zu Tormöglichkeiten zu kommen - das ist uns gelungen. Und wir wollten nach vorne Nadelstiche setzen, auch das ist uns gelungen.“

Wobei die 110 Zuschauer zunächst mal eine chancenarme erste Hälfte sehen. Zwar taucht bereits nach fünf Minuten in Leonardo Vonic ein Nürnberger frei vor dem SVH-Tor auf und findet dort in Riedmüller seinen Meister. Doch danach lässt die Defensive der Gäste nicht mehr viel zu, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause geht.

Dieser wirkt auf die Heimstettner offenbar beflügelnd, zumindest verzeichnen sie durch Meriton Vrenezi gleich mal die erste Chance im zweiten Durchgang. Und nur wenige Minuten später holt Carl Weser einen Foulelfmeter heraus, den Lukas Riglewski gewohnt sicher zum 1:0 versenkt. Für den Kapitän ist es bereits der fünfte Strafstoß sowie das zehnte Tor in dieser Saison, wodurch er in sieben Spielzeiten hintereinander stets eine zweistellige Anzahl von Treffern erzielt hat.

Seinen knappen Vorsprung verteidigt der SVH fortan mit viel Einsatz - trotz der zunehmenden Überlegenheit der Gastgeber. Doch zunächst pariert Riedmüller in der 82. Minute gegen den völlig blanken Vonic. Und kurz darauf scheitert dessen Teamkollege Tim Sausen aus acht Metern ebenfalls an dem exzellent reagierenden Tormann.

Spätestens mit dieser Glanztat scheint Maximilian Riedmüller zum Matchwinner zu avancieren und seinem Team der Überraschungscoup gewiss.

Doch dann gelingt den Nürnbergern mit der letzten Aktion des Spiels noch der verdiente Ausgleich, sodass sich die Kontrahenten am Ende mit 1:1 trennen. PATRIK STÄBLER

1. FC Nürnberg II – SV Heimstetten 1:1 (0:0) SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh (72. Biton), Sengersdorf, Steimel, Micheli, Weser (89. Manole), Fambo, Riglewski (90. Kovacevic), Awata, Vrenezi (85. Roggermeier) Tore: 0:1 Riglewski (54.; Foulelfmeter), 1:1 Wähling (90.+3) Schiedsrichter: Marcel Krauß (FC Bayern Fladungen) Zuschauer: 110.