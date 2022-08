SV Heimstetten kassiert trostloses 0:3

Von: Nico Bauer

Heimstettens Severin Müller (rotes Trikot) versucht sich auf der rechten Außenbahn durchzusetzen. © Dieter Michalek

Nach der Heimniederlage gegen Illertissen sehen die Hoaschdenga schweren Zeiten entgegen.

Heimstetten – Der SV Heim- tetten macht eine schwere Zeit durch. Personell pfeifen die Heimstettner aus dem letzten Loch – und dazu kommt, dass die in der Regionalliga entscheidenden Kleinigkeiten gerade alle gegen die Mannschaft aus dem Münchner Osten laufen.

Das Heimspiel gegen den FV Illertissen ging zum Auftakt einer richtungweisenden englischen Woche am Ende ziemlich trostlos mit 0:3 (0:2) verloren. Angesichts fünf verletzt fehlender Verteidiger suchte Heimstetten sein Heil in der Offensive und damit gab es von der ersten Minute an einen offenen Schlagabtausch. Das Mittelfeld überquerten beide Teams meist im Vollsprint und Heimstetten war eine Viertelstunde die aktivere Mannschaft. Die Hausherren belohnten sich aber nicht für den Aufwand mit hochprozentigen Chancen. Das Pendel schlug dann Richtung Illertissen mit einer der in der Regionalliga entscheidenden Kleinigkeiten aus. Jannik Ikendo Wanner hob einen Freistoß aus etwa 20 Metern über die Mauer und der Ball schlug rechts unten ein. Für SVH-Torwart Maximilian Riedmüller war bei dem Kunstschuss nichts zu machen.

Beim zweiten Treffer der Allgäuer durch Kento Teranuma (36.) konnte Riedmüller auch nichts ausrichten gegen den freistehenden Schützen.

Extrem bitter für Heimstetten war die Entstehung, bei der sich die Illertissener mit einem Doppelpass und einem Hackentrick durch den gegnerischen Strafraum. So viel Platz in Tornähe bestraft auf Regionalliga-Niveau jede Mannschaft. Die Heimstettner waren nicht schlechter, standen aber dennoch in der zweiten Halbzeit mit dem Rücken zur Wand. Das lähmte die Beine, während auf der anderen Seite auch das nicht Geplante gelang. Kento Teranuma zog außerhalb des Strafraums einfach ab und der abgefälschte Ball schlug nach gefühlten fünf Sekunden in der Luft als Bogenlampe im langen Eck ein. Der Horrortag zu Heimstetten war aber noch nicht zu Ende. Fabio Sabbagh, der in der Viererkette aushalf, ging verletzt vom Platz und könnte bei einem Ausfalle die personelle Situation noch einmal dramatisch verschärfen, wenn es am Dienstag zum Tabellenletzten FC Augsburg geht. Der tapfer und lautstark bis zum Ende durchsingende Fanclub Hoaschdenger Buam gab der Mannschaft schon einmal die Botschaft für die nächsten Tage mit auf den Weg: Weiter, immer weiter…

SV Heimstetten – FV Illertissen 0:3 (0:2). SV Heimstetten: Riedmüller - Sabbagh (63. Yildiz), Maljojoki, Zada, Kovacevi - Zander (63. Burke), Awata, Müller, Micheli - Riglewski (80. Pavlidis), Vrenezi. Tore: 0:1 Wanner (18.), 0:2 Teranuma (36.), 0:3 Teranuma (57.). Schiedsrichter: Florian Böhm (Wolfratshausen). Zuschauer: 150.