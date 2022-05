SV Heimstetten: Nach Klassenerhalt - Abschlussfeier im Maibaumstüberl nach letztem Heimspiel

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Seit dem sicheren Klassenerhalt herrscht in Heimstetten ausgelassene Stimmung. Das Ende einer schönen Serie © mic

Der SV Heimstetten konnte durch eine furiose Siegesserie den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern sichern. Nach dem Spiel gegen Eichstätt steht die Feier an.

Heimstetten – Beim SV Heimstetten schlagen sie vor dem Saisonfinale in der Fußball-Regionalliga Bayern drei Kreuze, dass der Klub infolge einer furiosen Siegesserie schon vor zwei Wochen den Klassenerhalt fix gemacht hat. Denn zuletzt hat den SVH eine beispiellose Verletzungs- und Krankheitsmisere heimgesucht, die von Partie zu Partie schlimmer wird.

So fehlen den Heimstettnern im letzten Heimspiel gegen den VfB Eichstätt am Samstag um 14 Uhr mehr als ein halbes Dutzend Stammkräfte – von Fabio Sabbagh, Yannick Günzel und Jasper Maljojoki in der Abwehr über die Mittelfeldspieler Daniel Steimel, Moritz Hannemann und Sascha Hingerl bis zu Offensivkraft Severin Müller. „Die Jungs, die in den letzten Wochen reingekommen sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht“, betont Co-Trainer Memis Ünver. „Aber natürlich haben wir eine ganz andere Qualität, wenn alle Spieler dabei sind.“

Umso erleichterter sind sie beim SVH, dass die Mannschaft völlig ohne Druck in die Partie gegen den Tabellenneunten aus Eichstätt gehen kann. Dieser hat den Ligaverbleib schon seit Längerem sicher und erst kürzlich den Vertrag mit Trainer Markus Mattes verlängert. Er betreut den VfB bereits seit 2015 und zählt damit zu den wenigen Coaches in der Regionalliga, die sogar noch länger im Amt sind als Christoph Schmitt in Heimstetten. „Das bringt Kontinuität und Ruhe rein, und das merkt man der Mannschaft auch an“, sagt Ünver über den Gegner. „Eichstätt scheint ein Erfolgsrezept gefunden zu haben, um in dieser Liga zu bestehen.“

Ungeachtet dieser Lobeshymnen für den VfB wolle seine Elf am Samstag zum Saisonabschluss vor heimischen Publikum noch mal einen Sieg einfahren, betont Ünver. Zumal dies sicher förderlich für die Stimmung bei der anschließenden Abschlussfeier wäre, für die das Team – geschlossen in Tracht – ins örtliche Maibaumstüberl ziehen wird. Dort wollen die Heimstettner dann ein letztes Mal anstoßen auf eine „unterm Strich erfolgreiche Saison“, so der Co-Trainer. Danach haben die SVH-Kicker erst mal vier Wochen frei, ehe es am 13. Juni wieder mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit losgeht. (Patrick Stäbler)

Aufstellung SV Heimstetten: Knauf, Micheli, Mwarome, Sengersdorf, Gebhart, Awata, Reuter, Tunc, Skrijelj, Nappo, Riglewski.