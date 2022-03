SV Heimstetten klettert auf Relegationsplatz

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Normalerweise ist Lukas Riglewski ein sicherer Elfmeterschütze, doch diesmal verschoss der Heimstettner. © Leifer

2:0-Erfolg bei Viktoria Aschaffenburg beendet die schreckliche Sieglosserie.

Heimstetten – Im Flutlicht des ehrwürdigen Stadions am Schönbusch in Aschaffenburg ereignen sich an diesem Abend zwei ganz und gar erstaunliche, ja aus Sicht des SV Heimstetten fast schon unglaubliche Geschehnisse. Das erste spielt in der 82. Minute dieser Regionalligapartie, als sich SVH-Kapitän Lukas Riglewski den Ball auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegt.

Der 28-Jährige, seine Mitspieler und so ziemlich jeder, der den Heimstettner zuletzt einen Strafstoß hat ausführen sehen, sind sich sicher: Gleich wird’s klingeln im Gehäuse des SV Viktoria Aschaffenburg. Doch dann schickt Riglewski, der seine Elfer sonst so locker einnetzt wie ein Minigolfprofi den Ball an der Sprungschanzen-Bahn, einen ungewohnt laschen und unplatzierten Schuss ins linke untere Eck, sodass der Keeper die Kugel weitgehend mühelos abfangen kann.

Und dennoch sieht man zwanzig Minuten später einen jubelnden Riglewski auf dem Rasen - zusammen mit seinen ebenso erleichterten Teamkollegen. Grund hierfür ist das zweite überraschende Ereignis, das viele nicht mehr für möglich gehalten hätten. Nämlich: der SV Heimstetten gewinnt ein Ligaspiel - das erste nach fast einem halben Jahr und elf vergeblichen Anläufen. Wobei das 2:0 gegen Aschaffenburg verdient gewesen sei, resümiert Co-Trainer Roman Langer. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob zollen.“

Schon in der Vorwoche hatte Heimstetten beim 2:2 gegen den Top-Klub aus Schweinfurt eine beachtliche Leistung gezeigt - nicht zuletzt in der Defensive. Diesmal brauchte der SVH zwar zwanzig Minuten Anlaufzeit, in der Aschaffenburg durchaus in Führung hätte gehen können. Danach jedoch habe seine Elf plötzlich „wie ausgewechselt“ gespielt, sagt Langer.

So ließ die Defensive der Gäste um die starken Fabio Sabbagh und Jasper Maljojoki hinten kaum mehr etwas anbrennen. Zugleich fuhren die Heimstettner immer wieder kluge Attacken - so wie in der 26. Minute. Da schaltete der SVH nach einem Aschaffenburger Ballverlust blitzschnell um und brachte den Ball in die Spitze zu Ensar Skrijelj, der aus 15 Metern das 1:0 markierte.

Auch in der Folge bissen sich die Platzherren offensiv die Zähne aus, während das Kellerkind aus Heimstetten mehrere Chancen aufs zweite Tor hatte. Doch sowohl Riglewski vor als auch Severin Müller nach der Pause scheiterten aus guter Position am Torwart. Dieser behielt dann auch in der 82. Minute die Oberhand im Elfmeterduell mit dem SVH-Kapitän. Nun lag der psychologische Vorteil bei den Gastgebern - aber nicht lange. Denn nur kurze Zeit später bügelte Riglewski seinen Fauxpas wieder aus: Ähnlich wie Skrijelj im ersten Durchgang kam auch der Offensivmann aus 15 Metern frei zum Schuss – und erneut zappelte die Kugel im Netz.

Lukas Riglewski markiert das 2:0

Mit Riglewskis 2:0 war die Gegenwehr der Aschaffenburger beendet - ebenso wie wenige Minuten später die schreckliche Sieglosserie des SVH. Durch den Erfolg klettert Heimstetten in der Tabelle auf einen Relegationsrang und liegt jetzt nur noch einen Punkt hinter den Nichtabstiegsplätzen.

Lesen Sie auch „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Experte vermutet ganz eigene Schröder-Motive hinter Alleingang Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Experte vermutet ganz eigene Schröder-Motive hinter Alleingang

SV Viktoria Aschaffenburg – SV Heimstetten 0:2 (0:1)

SV Heimstetten: Riedmüller, Sabbagh, Maljojoki, Sengersdorf, Steimel, Mwarome, Müller (75. Reuter), Nappo (59. Gebhart), Tunc, Skrijelj (90. Kovacevic), Riglewski (88. Hannemann). Tore: 0:1 Skrijelj (26.), 0:2 Riglewski (85.). Schiedsrichter: Markus Huber (SSV Wurmannsquick). Zuschauer: 780.