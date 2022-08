Heimstetten macht in Buchbach zwei Fehler zu viel

Von: Nico Bauer

Teilen

Enttäuschung: Heimstetten (Awata und Horataci) unterliegt 0:2 in Buchbach. © Sven Leifer

Es war wie vor einem Jahr. Heimstetten hat in Buchbach gut gespielt, aber verloren. Diesmal zog der Fußball-Regionalligist mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

Heimstetten – Der SV Heimstetten hatte in der Vergangenheit schon manches Mal dieses zweifelhafte Gefühl, in Buchbach gut gespielt und trotzdem (hoch) verloren zu haben. Dennoch nahmen die Gäste einen neuen Anlauf und der war wieder mutig. In den ersten Minuten erlebten die Zuschauer stürmische Heimstettner, die sich aber nicht mit dem frühen Tor belohnten.

Nach der Anfangsphase, die an die Gäste ging, entwickelte sich dann der Regionalliga-Klassiker. Die Partie war völlig offen, stand auf einem hohen Niveau und jeder Fehler konnte schon einer zu viel sein. Und den machten die Gäste und sie kassierten ein viel zu billiges Gegentor. Nach einem weiten Einwurf und einer Kopfballverlängerung konnte Benedikt Orth frei vor dem Kasten eigentlich nicht mehr danebenschießen. Zu dem Zeitpunkt ging die Führung aber auch in Ordnung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Mohamed Awata mit einem knapp über die Latte gehenden Kopfball ein Zeichen und die wacker supportenden Heimstettner Ultras waren schon bereit zum Ausrasten. Der eine oder andere hat in Minute 57 dann wohl schon gejubelt bei dem epischen Fehlschuss von Emre Tunc. Bei einem Eckball kam der Angreifer vielleicht zwei oder drei Meter vor dem praktisch leeren Tor an den Ball und knallte diesen über den Kasten. Tunc wurde von dem durchgekommenen Ball überrascht, aber von der Szene wird er wohl noch in dem einen oder anderen Albtraum verfolgt werden.

Eine Regel für den ganz normalen Wahnsinn der Regionalliga lautet auch, dass man für vergebene Chancen gnadenlos bestraft wird. Und das tat Benedikt Orth, der seinen Doppelpack schnürte. Diesmal war die Direktabnahme technisch deutlich schwieriger, aber nach der langen Flanke hatte der Buchbacher wieder viel Platz – genau genommen zu viel. Und das waren dann die Kleinigkeiten, die in dem 50:50-Match den Ausschlag gaben.

Heimstetten hatte in der zweiten Halbzeit immer wieder seine Momente, in denen es in das Spiel hätte zurückkommen können. So war alles wie so oft nach intensiven Fußballabenden in Buchbach. Der SV Heimstetten bot den 830 Zuschauern einen spannenden Abend, aber außer Spesen nix gewesen… (nb)

TSV Buchbach – SV Heimstetten 2:0 (1:0).

SVH: Riedmüller - Rosina (46. Horataci), Günzel (28. Maljojoki), Zander (46. Müller), Kovacevic (73. Fambo) - Micheli, Sabbagh, Vrenezi (82. Zada), Riglewski - Tunc, Awata.

Tore: 1:0 Orth (27.), 2:0 Orth (63.).

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) – Zuschauer: 830.