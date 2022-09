SV Heimstetten machtlos gegen die Torfabrik Würzburg

Von: Patrik Stäbler

Geglückte Abwehr: Der Heimstettner Torhüter Moritz Knauf (er spielte für den erkrankten Stammtorhüter Maximilian Riedmüller) begräbt den Ball unter sich. © Dieter Michalek

Im Duell des Spitzenreiters beim Schlusslicht sowie des stärksten Angriffs der Regionalliga gegen die schwächste Abwehr ist eine Überraschung ausgeblieben: Mit 0:3 verlor der SV Heimstetten am Freitagabend erwartungsgemäß gegen die Würzburger Kickers. Der SVH verharrt somit am Tabellenende, ehe er am Montag beim Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing antritt.

Heimstetten – Bei diesigem Herbstwetter stand den Heimstettnern gegen Würzburg erneut nur ein Rumpfkader zur Verfügung - wie schon seit Wochen. So saßen diesmal bloß fünf Feldspieler auf der Bank, davon drei aus der A-Jugend. Erschwerend kam hinzu, dass Stammtorwart Maximilian Riedmüller krankheitsbedingt ausfiel. Für ihn kam Moritz Knauf zu seinem neunten Einsatz in der Regionalliga.

Der Torwart hatte noch nicht ein einziges Mal ins Geschehen eingegriffen, als sein Team schon den ersten Magenschwinger kassierte – nicht etwa durch ein Gegentor, sondern in Form der nächsten Verletzung. Leidtragender diesmal war Valentin Micheli, der bereits in der dritten Minute ausgewechselt wurde. Fortan musste der SVH nicht nur ohne Abwehrchef, sondern auch mit einer neu formierten Defensive agieren. Diese hielt danach eine Viertelstunde lang dicht, ehe die Torfabrik aus Würzburg erstmals lieferte – jedoch mit tatkräftiger Hilfe des Gegners. So konnte Knauf einen Fernschuss nur nach vorne abwehren, wo Saliou Sané den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie drückte – das elfte Saisontor für den Top-Torjäger.

In der Folge mühte sich der SVH redlich, allein in Bedrängnis brachte er den Spitzenreiter kaum einmal. Vielmehr zappelte die Kugel kurz vor der Pause erneut im Netz der Gastgeber: Ivan Franjic hatte einen Freistoß, der nicht gänzlich unhaltbar wirkte, aus 20 Metern über die Mauer und ins Tor gezirkelt. Keine Chance hatte Knauf dagegen beim dritten Kickers-Treffer in der 64. Minute. Nach einem Konter hatte der SVH-Torwart einen Würzburger im Strafraum zu Fall gebracht, worauf Sané den fälligen Elfmeter trocken ins linke Eck wuchtete.

SVH muss am Feiertag beim Aufsteiger ran Nur drei Tage nach dem Heimduell gegen Spitzenreiter Würzburg gastiert der SV Heimstetten am Montag um 14 Uhr bei der SpVgg Hankofen-Hailing – in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zum Tabellenführer. Denn anders als der Absteiger, der sagenhafte 49 Tore in 14 Spielen erzielt hat, sind dem Neuling aus Niederbayern erst 18 Treffer gelungen. Dafür glänzt die SpVgg mit einer Defensive, dank der sie schon 19 Punkte sammeln konnte – neun mehr als der SVH. „Die Mannschaft hat es geschafft, die Euphorie des Aufstiegs mitzunehmen“, sagt Schmitt. „Das ist eine stabile Truppe, die einen sehr guten Geist hat und immer von ordentlich Zuschauern unterstützt wird.“ Entsprechend warte auf seine dezimierte Elf eine „Riesenherausforderung“, so Schmitt. „Aber trotzdem wollen wir da etwas mitnehmen.“ ps

Spätestens jetzt war auch den nimmermüde singenden Hoaschdenga Buam auf der Tribüne klar, dass sie heute keinen Überraschungscoup ihrer Elf würden bejubeln können. Immerhin: Trotz des deutlichen Rückstands rackerten die Heimstettner weiter, während sich Würzburg kaum noch mühte. Am Ergebnis änderte das aber nichts mehr, sodass am Ende eine ebenso klare wie verdiente Niederlage für den SVH stand. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – Würzburger Kicker 0:3 (0:2)

SVH: Knauf, Maljojoki, Micheli (3. Horataci), Günzel, Sengersdorf, Sakhi Zada (86. Schmitt), Awata, Müller, Riglewski (75. Biton), Vrenezi, Tunc (87. Aicher).

Tore: 0:1 Sané (18.), 0:2 Franjic (39.), 0:3 Sané (64.; Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (1. FC Rieden) – Zuschauer: 170.