SV Heimstetten: Meriton Vrenezi sammelt weiter Pluspunkte

Von: Patrik Stäbler

Sauberer Abschluss: SVH-Neuzugang Meriton Vrenezi (re.) trifft gegen Landsberg; daneben setzt sich Sascha Mölders auf den Rasen. © Gerald Förtsch

Neuzugang Meriton Vrenezi hat bei den jüngsten zwei Testspielen des SV Heimstetten weitere Pluspunkte gesammelt. So gelang dem 21-Jährigen beim 3:2 des Regionalligisten über den eine Klasse tiefer spielenden TSV Landsberg erneut ein Treffer – bereits das vierte Tor für den Bruder von Neu-Löwe Albion Vrenezi in der laufenden Vorbereitung.

Heimstetten – „Er macht uns viel Freude“, lobt Trainer Christoph Schmitt den Offensivmann, der vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen zum SVH gewechselt ist. „Er hat ein gutes Tempo und einen sauberen Abschluss.“ Am Tag nach dem Sieg über Landsberg blieb Vrenezi – ebenso wie seine Teamkollegen – gegen die U19 der SpVgg Unterhaching jedoch ohne Torerfolg. Vielmehr trennte sich Heimstetten mit 0:0 vom Nachwuchs des Nachbarvereins.

Beim 3:2 gegen Landsberg – dem neuen Klub von Ex-Löwe Sascha Mölders – habe seine Mannschaft „ein sehr ordentliches Spiel gegen eine ambitionierte Mannschaft“ gezeigt, lobt Schmitt. Schon in der ersten Minute brachte Sam Zander die Platzherren in Führung, ehe Kapitän Lukas Riglewski auf 2:0 und Meriton Vrenezi nach einem Treffer der Gäste auf 3:1 erhöhten – alles noch in der Anfangsviertelstunde. Im zweiten Durchgang gelang Landsberg zwar noch der 3:2-Anschluss, doch das änderte nichts am Sieg des SVH. „Offensiv haben wir da ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, sagt Schmitt. „Leider haben wir defensiv etwas zu viel zugelassen.“

Insgesamt war der Coach mit der Vorstellung seiner Elf jedoch zufrieden – anders als tags darauf im Duell gegen das U19-Bundesligateam aus Unterhaching. „Das war nicht ganz so prickelnd“, kommentiert Schmitt das torlose Remis, in dem Heimstetten eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste. Der Grund: Neuzugang Kaan Horataci hatte kurz vor der Pause nach einem Handspiel die Rote Karte gesehen. „Da waren wir nicht glücklich drüber“, hadert der Coach. „Zum einen über seine Aktion, und zum anderen hätte man das auch anders lösen können.“

Für den SVH steht jetzt noch ein Test am Samstag um 14 Uhr im eigenen Sportpark gegen den TSV 1860 München II auf dem Plan. Eine Woche später startet der Klub dann in die neue Saison – daheim gegen Türkgücü München. (PATRIK STÄBLER)