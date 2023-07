SV Heimstetten mit erster Testspielniederlage

Von: Patrik Stäbler

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart hat der Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten die erste Niederlage in der laufenden Vorbereitung kassiert – und dennoch spricht Trainer Roman Langer nach dem 0:2 beim TSV Buchbach von einer „absolut gelungenen Generalprobe“.

Heimstetten – Schließlich habe seine Mannschaft gegen den früheren Ligarivalen eine starke Leistung gezeigt, betont der Coach und fügt mit Blick aufs erste Punktspiel am kommenden Samstag gegen den Aufsteiger und Ortsrivalen Kirchheimer SC hinzu: „Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung und guter Dinge, wenn es jetzt endlich losgeht.“

Wobei der Start in die Bayernliga für den SVH ein Stück weit ein Blindflug ist – schließlich liegt hinter dem Club ein gewaltiger Umbruch. So haben im Sommer mehr als ein Dutzend Spieler und zahlreiche Leistungsträger den Verein verlassen; demgegenüber stehen aber auch acht Neuzugänge. Der letzte von ihnen ist Moritz Heigl gewesen, dessen Wechsel von Türkgücü München zum SV Heimstetten erst vor wenigen Tagen publik wurde.

Der 24-jährige Außenverteidiger stand im letzten Testspiel gegen den Regionalligisten aus Buchbach in der Anfangsformation bei den Gästen, die im ersten Durchgang etwas mehr vom Spiel und auch die eine oder andere Möglichkeit hatten – etwa durch einen Schuss von Kapitän Lukas Riglewski, den der Torhüter soeben noch entschärfte. Zählbares sprang für den SVH trotz der Chancen nicht heraus, anders als nach der Pause bei Buchbach. So kamen die Platzherren nach einer Ecke und per direktem Freistoß zu zwei Treffern, weshalb am Ende eine 0:2-Niederlage für Heimstetten zu Buche stand. (ps)