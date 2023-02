Heimstettens Mohamad Awata: Zwei Tage keine Nachricht von der Familie

Von: Patrik Stäbler

Mohamad Awata vom SV Heimstetten hat Angehörige im syrischen Erdbebengebiet. © Fupa

Die ersten zwei Tage nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien sind für Mohamad Awata eine „schlimme Zeit“ gewesen, sagt der Regionalliga-Fußballer des SV Heimstetten. Schließlich lebt ein Großteil seiner Familie, darunter seine Schwester, eine Tante sowie Cousins, im Norden des Bürgerkriegslandes – mithin also in jener Region, die von der Naturkatastrophe schwer getroffen wurde.

Heimstetten – Zwei Tage lang rief Awata ein ums andere Mal bei seinen Verwandten an, schickte zig Mails und Nachrichten – doch vergebens. „Ich habe hinterher erfahren, dass meine Schwester keinen Strom und kein Internet hatte“, erzählt der 29-Jährige. Zudem hätten das Haupt- und die zahlreichen Nachbeben reihenweise Häuser und Wohnungen in dem Gebiet zerstört. „Meine Schwester und ihre Familie haben zeitweise im Auto geschlafen“, sagt Mohamad Awata. Erst nach zwei Tagen – gefühlt eine Ewigkeit – bekam er endlich eine Antwort von ihr. „Ich war unglaublich erleichtert. Ich wusste ja nicht, wie es ihrer Familie und ihr geht.“

In den folgenden Tagen bekam Awata über Gespräche und Nachrichten von seinen Verwandten nach und nach mit, welch verheerende Folgen das Erdbeben für die Region in Nordsyrien hatte. „Mein Cousin hat mir gesagt: Wir leben jetzt elf Jahre im Krieg, aber so eine Angst wie jetzt hatte ich noch nie.“

All die Berichte aus seinem Heimatland weckten bei Mohamad Awata den Wunsch zu helfen. „Also habe ich mal bei uns in der Kabine gefragt, ob jemand spenden will.“ Die Resonanz – bei seinen Teamkollegen ebenso wie in seinem persönlichen Umfeld – sei gewaltig gewesen, berichtet Awata. Auch sein Verein, der SV Heimstetten, griff die Aktion des Spielers auf und unterstützte ihn. So nimmt der Klub weiterhin Spenden unter dem Schlagwort #Erdbebenhilfe via Paypal an spenden@sv-heimstetten.de entgegen. „Jeder Euro“, versichert der Verein in einer Mitteilung, „wird ohne Umwege direkt an der Basis über persönliche Kontakte von Mohamad Awata verteilt und kann Menschenleben retten.“

Mohamad Awata, der einst in der syrischen Profiliga gespielt hatte, war 2016 wegen des Bürgerkriegs aus Damaskus geflohen. Zuvor hatte er seine Mutter und einen Onkel bei einem Bombenangriff verloren. In Deutschland kam Awata in Kontakt mit dem TSV 1860 München, für dessen Reserve unter Trainer Daniel Bierofka er 2017 in der Regionalliga sein Debüt gab. Später lief er auch in zwei Partien für die Erste Mannschaft der Löwen auf, ehe sein Vertrag 2018 nicht verlängert wurde. Nach einem Intermezzo in Jordanien und einer Halbsaison beim SV Heimstetten schloss sich der Stürmer 2019 dem 1. FC Schweinfurt an. Von dort kehrte er vor zweieinhalb Jahren zum SVH zurück, wo er seither für das Regionalligateam aufläuft. (PATRIK STÄBLER)