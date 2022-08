SV Heimstetten: Mordsgaudi nach dem Schweinfurtspiel

Von: Patrik Stäbler

„Für mich läuft es bisher richtig gut“: Neuzugang Meriton Vrenezi (rechts) stand in allen Spielen in der Startelf. © Dieter Michalek

Die Spieler des FC Schweinfurt sind längst vom Feld geschlichen und auch die meisten Fans bereits auf der Heimfahrt, als die Kicker des SV Heimstetten auf dem Rasen ein Spalier bilden. Durch diese Gasse – so bestimmt es Co-Trainer Roman Langer – müssen nun die Neulinge Meriton Vrenezi und Sebastian Rosina sprinten, während von beiden Seiten die flachen Hände ihrer Kollegen auf sie einprasseln.

Heimstetten – Den Mienen aller Beteiligten nach zu urteilen haben die Heimstetten bei diesem Spießrutenlauf eine Mordsgaudi. Wobei die Szene nicht so recht zum eben gesehenen Regionalligaspiel passen will. Denn da ist es der heimische SVH gewesen, der die Schweinfurter abgewatscht und ihnen beim 3:2 die erste Niederlage in dieser Saison beigebracht hat.

„Wir haben es heute sehr gut gemacht“, lobt SVH-Trainer Christoph Schmitt nach dem zweiten Heimcoup seiner Elf, die sieben Tage zuvor bereits den SV Viktoria Aschaffenburg mit 5:2 besiegt hat. Gegen Schweinfurt habe das Team zwar „fußballerisch nicht die allerbeste Leistung gezeigt“, urteilt der Coach. „Aber kämpferisch und von der Leidenschaft her war das wirklich sehr gut.“

Zupass kommt den Gastgebern dabei das frühe 1:0 von Meriton Vrenezi, der unter den Augen seines Bruders und Löwen-Profis Albion Vrenezi bereits nach einer Viertelstunde trifft. Für den 21-Jährigen, der vorige Saison noch beim Bayernliga-Absteiger Schwabmünchen gespielt hat, ist es bereits das zweite Saisontor. Überdies stand Vrenezi in allen Spielen in der Startelf. „Für mich läuft es bisher richtig gut“, freut sich der Kosovare nach dem Abpfiff – und kurz bevor ihn Roman Langer zum Spießrutenlauf verdonnert.

Diese Einlage hätten sich die Heimstettner vermutlich gespart, wäre die Partie zuvor am Ende noch gekippt. Denn obschon der SVH nach einer Roten Karte für Schweinfurt und dem 2:0 durch Emre Tunc bereits wie der sichere Sieger aussieht, muss er in den Schlussminuten noch mal zittern – wegen Adam Jabiri. Denn der Toptorjäger der Gäste netzt in der 74. und 85. Minute zweimal ein, unterbrochen von einem verwandelten Handelfmeter von Lukas Riglewski (78.).

Und so bleibt der SVH seiner Serie treu, wonach er bislang in jedem Pflichtspiel zumindest zwei Tore kassiert hat. Würde sich seine Elf diese Löchrigkeit in der Abwehr sparen, „dann hätte ich vermutlich deutlich mehr Haare auf dem Kopf“, scherzt Trainer Schmitt mit Blick auf bereits zwölf Gegentreffer in dieser Saison. Insgesamt aber sei er mit der jüngsten Englischen Woche und den sechs Punkten aus den Duellen gegen die Topteams aus Aschaffenburg, Unterhaching und Schweinfurt „super happy“, betont der Coach, dessen Team nun sieben Tage spielfrei hat, bevor es nach Buchbach geht. „Und diese Pause“, so Schmitt, „brauchen wir jetzt auch dringend“. (PATRIK STÄBLER)