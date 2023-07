SV Heimstetten: Nach dem Rausch der Gefühle wachsam zum FC Deisenhofen

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten – Auf den Rausch folgt der Kater – und genau vor diesem warnt Roman Langer seine Bayernliga-Fußballer vom SV Heimstetten. Nicht, dass die Kicker zu tief ins Glas geschaut hätten: Vielmehr haben sie am Wochenende einen Rausch der Gefühle erlebt – beim Ortsderby gegen den Kirchheimer SC, das der SVH vor 1400 Zuschauern im eigenen Sportpark durch ein Jokertor von Youngster Hugo Heise in der 95. Minute mit 1:0 gewann.

„Nach so einem Erlebnis ist das nächste Spiel immer schwierig“, mahnte Coach Roman Langer noch inmitten des Siegesjubels auf dem Rasen. Schließlich müssen seine Heimstettner schon an diesem Mittwoch wieder ran, und zwar um 18.30 Uhr beim FC Deisenhofen. Dort werden weniger Zuschauer am Spielfeldrand stehen, und es wird auch kein prickelndes Derbyflair herrschen, was die Sache für seine Elf nicht leichter mache, glaubt Langer.

Zumal man es in Deisenhofen mit einem Gegner zu tun bekommt, der seit dem Aufstieg 2019 nicht nur stets eine gute Rolle in der Bayernliga gespielt, sondern sein Auftaktmatch ebenfalls gewonnen hat – mit 3:1 beim FC Ismaning. „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Kirchheim“, glaubt Roman Langer. „Deisenhofen wird sicher mitspielen wollen.“ Und dann steht bei der Mannschaft von Trainer Andreas Pummer auch noch ein alter Bekannter im Tor: Moritz Knauf, der in Heimstetten nicht an Stammkeeper Maximilian Riedmüller vorbeikam, ist im Sommer zum FCD gewechselt und dort aktuell die Nummer Eins.

Wobei den Absteiger aus Heimstetten weniger die Personallage beim Gegner, sondern vielmehr die eigene beschäftigt. Denn im Auftaktduell gegen Kirchheim mussten gleich drei Kicker wegen Verletzungen vorzeitig vom Feld: Fabio Sabbagh (Rücken) und Simon Werner (Sprunggelenk) wurden im ersten Durchgang ausgewechselt; Neuzugang Moritz Heigl blieb mit Muskelproblemen in der Kabine. Letzterer könnte in Deisenhofen womöglich wieder dabei sein, bei den anderen beiden sind die Chancen dagegen gering.

Angesichts dieser Blessuren kommt es dem SVH nicht ungelegen, dass er nach dem Auftritt in Deisenhofen erst mal ein spielfreies Wochenende hat. Die nächste Partie wartet dann am Dienstag – im Toto-Pokal beim Landesligisten Eintracht Karlsfeld. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtlich Aufstellung: Riedmüller, Rosina, Hoppe, Heigl, Burke, Micheli, Steimel, Manole, Müller, Celik, Riglewski.