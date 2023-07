SV Heimstetten nimmt das Wort Aufstieg nicht in den Mund

Von: Patrik Stäbler

Bekanntes Gesicht: Lukas Riglewski ist an Bord geblieben – 14 Spieler sind gegangen, zehn sind gekommen. © Leifer

Der Spielplan dieser Bayernligasaison war kaum veröffentlicht, da scharte Roman Langer vor einigen Wochen seine Kicker vom SV Heimstetten in der Kabine um sich. „Ich habe den Jungs gesagt“, erzählt der Trainer, „dass es nur einen Grund gibt, weshalb wir uns in der Vorbereitung reinhauen.“ Nämlich den 22. Juli, also diesen Samstag. „Da ist das Derby! Rot gegen Blau! Da geht’s um alles, und wir wollen unbedingt gewinnen.“

Heimstetten – Nun ist dieser Tag also gekommen, und ganz Kirchheim steht Kopf, wie beide Seiten versichern. „Ich weiß nicht, wie oft ich in den vergangenen Wochen auf dieses Spiel angesprochen wurde. Ich alleine hätte hundert Tickets abgeben können“, sagt Langer, dessen SVH den Kirchheimer SC um 17 Uhr im ATS-Sportpark empfängt – zum ersten Derby der beiden Ortsrivalen in einem Ligaspiel seit Jahrzehnten.

Angesichts dieses Ereignisses rückt fast ein wenig in den Hintergrund, wie groß der Umbruch beim SV Heimstetten nach dem Abstieg aus der Regionalliga gewesen ist. Nicht nur hat sich Chefcoach Christoph Schmitt auf den Posten als Sportlicher Leiter verabschiedet und sein Amt an den bisherigen Co-Trainer Roman Langer übergeben. Sondern nicht weniger als 14 Spieler haben den SVH verlassen, darunter Leistungsträger wie Jasper Maljojoki, Sam Zander, Mohamad Awata, Sandro Sengersdorf, Rico Strieder und Emre Tunc.

Diesem Aderlass gegenüber stehen zehn Neuzugänge, die fast ausnahmslos von unterklassigen Clubs gekommen sind: Torwart Simon Voß (1860 München II), Joel Brogan (Imst), Nico Nollenberger (Unterhaching U19), Myroslav Mitin (Bad Aibling), Simon Werner (Hallbergmoos), Quentin Kehl (Garching), Kubilay Celik (Karlsfeld), Filip Vnuk (Olching), Benedikt Hoppe (Schwabmünchen) und Moritz Heigl (Türkgücü). „Die Jungs, die wir haben wollten, haben wir alle bekommen“, lobt Langer die Arbeit von Christoph Schmitt und Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac. „Wir sind überzeugt von der Mannschaft und glauben, dass sie in der Bayernliga eine gute Rolle spielen kann.“

Was das konkret heißt? Auf diese Frage antwortet Langer zunächst: „Das Wort Aufstieg nehmen wir nicht in den Mund.“ Vielmehr sei es das Ziel, „so lange wie möglich oben dranzubleiben und sich im vorderen Drittel festsetzen“. Wobei der Coach natürlich nur zu gut weiß, dass vielen SVH-Fans etwas anderes weit wichtiger ist als der Tabellenrang. Nämlich: ein Sieg an diesem Samstag im Derby gegen Kirchheim, um die Hackordnung in der Gemeinde gleich mal festzuzurren. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Rosina, Sabbagh, Vnuk, Heigl, Micheli, Steimel, Manole, Müller, Riglewski, Werner.