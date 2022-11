SV Heimstetten nur bedingt abwehrbereit - die Vorrundenbilanz

Von: Patrik Stäbler

Der Klassenerhalt ist in weiter Ferne: Christoph Schmitt, Trainer des Regionalliga-Schlusslichts Heimstetten. © Sven Leifer

Am Samstag hätte der SV Heimstetten in die Rückrunde starten sollen. Doch auf Wunsch von Türkgücü München wurde die Partie auf den 29. November verlegt. Für den SVH bedeutet das ein spielfreies Wochenende. Zeit also für eine Hinrundenbilanz in Zahlen – von Eins bis Zehn.

1 Mal

hat der SV Heimstetten in der Hinrunde zu Null gespielt – beim 2:0 gegen Fürth. In den übrigen Partien klingelte es im Heimstettner Kasten, und zwar durchschnittlich alle 32 Minuten: Mit 50 Gegentoren in 19 Spielen stellt der Tabellenletzte die schwächste Abwehr der Regionalliga.

2 Pünktchen

hat die Elf von Trainer Christoph Schmitt in fremden Stadien geholt – beim 1:1 in Pipinsried und beim 4:4 in Augsburg. Ansonsten setzte es auswärts acht Niederlagen, die höchste davon mit 0:6 beim FC Bayern II.

3 Treffer

hat Severin Müller in der Hinrunde erzielt – der einzige Spieler, der in allen 19 Partien auf dem Feld stand. Mehr Spielminuten als der 21-Jährige sammelten bloß Emre Tunc und Lukas Riglewski.

4 Partien

beendete der SVH zu zehnt: Sebastian Burke, Robert Manole und Mohamad Awata sahen jeweils die Ampelkarte; Letzterer kassierte überdies beim 0:1 in Hankofen-Hailing glatt Rot. In der Fairnesstabelle der Regionalliga ist Heimstetten aktuell Drittletzter.

5 Einsätze

von Beginn an sammelte Torhüter Moritz Knauf von Ende September bis Ende Oktober. Der 20-Jährige rückte für den schwächelnden Maximilian Riedmüller in die Startelf, schoss in Pipinsried einen Last-Minute-Treffer per Seitfallzieher, verschuldete durch Patzer aber auch Gegentore. Die Folge: Zuletzt stand in Ansbach wieder Riedmüller im Gehäuse.

6 Partien

konnte Neuzugang Sebastian Rosina bis Mitte August bestreiten, dann setzte ihn eine Verletzung außer Gefecht – so wie etliche weitere Defensivkräfte des SVH. Mitunter war die Personallage so prekär, dass nur noch Jugendspieler auf der Bank saßen.

7 Treffer

hat Lukas Riglewski erzielt, jedoch drei davon per Elfmeter. Auch für den SVH-Kapitän – in den vergangenen zwei Saisons jeweils einer der torgefährlichsten Spieler der Regionalliga – lief die Hinrunde alles andere als optimal.

8 Punkte

beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze – also mehr als doppelt so viele, wie der SVH bislang geholt hat.

9 Wochen

nach Saisonbeginn verpflichtete Heimstetten in Rico Strieder einen früheren Bayern-Spieler, der zuletzt sieben Jahre lang Profi in Holland gewesen war. Allein helfen konnte der 30-Jährige dem SVH bislang nicht. Denn in einer der ersten Trainingseinheiten verletzte er sich am Knie.

10 Regionalligisten

haben in der Hinrunde mehr Tore erzielt als der SVH, dem immerhin 31 Treffer gelangen. Allein diese Ausbeute reichte bloß zu 14 Punkten, weil die Abwehr des Tabellenletzten allzu oft allzu löchrig war.