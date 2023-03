SV Heimstetten nur Gast im eigenen Sportpark - Nachholspiel gegen Türkgücü

Von: Patrik Stäbler

Zurück auf dem Rasen: Valentin Micheli (links) ist nach langer Verletzungspause wieder einsatzbereit. © Sven Leifer

Die kürzeste Auswärtsfahrt dieser Saison führt den Regionalligisten SV Heimstetten an diesem Dienstag in den eigenen Sportpark, wo er als Gast zum Nachholspiel bei Türkgücü München antritt (19 Uhr). Dem Gegner hat der SVH Anfang November seine Spielstätte zur Verfügung gestellt – zähneknirschend, weil die Vereinsführung den früheren Drittligisten und sein Auftreten durchaus kritisch sieht. Doch Türkgücü habe ein gutes Angebot unterbreitet, argumentierte Klubchef Magnus Harlander seinerzeit. Und sein SVH könne die Einnahmen sehr gut gebrauchen – auch mit Blick auf den finanziellen Aufwand in der Regionalliga.

Heimstetten – Ob Heimstetten diesen in der kommenden Saison weiterhin stemmen muss, gilt indes als unwahrscheinlich. Denn nach der 0:2-Niederlage beim FV Illertissen im ersten Spiel des Jahres ist der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze auf 13 Punkte angewachsen – bei noch 14 verbleibenden Partien. Wobei Trainer Christoph Schmitt schon vor dem Start in die Restrunde betont hat, dass die Tabelle für seine Elf „uninteressant“ sei. Vielmehr wolle man in den restlichen Partien möglichst viele Punkte holen – „und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt“, sagt der Coach.

Wir brauchen einen guten Tag. Aber wenn wir den haben, bin ich überzeugt, dass wir auch etwas mitnehmen können.

In Türkgücü München wartet nun ein Gegner auf den SVH, der fernab der Abstiegszone auf Tabellenrang sechs liegt und in diesem Jahr schon zu zwei Unentschieden gegen die Würzburger Kickers und Hankofen-Hailing gekommen ist. „Das ist nominell eine sehr starke Mannschaft“, warnt Schmitt vor dem Kontrahenten, der in Sascha Hingerl auch einen Ex-Heimstettner in seinen Riehen hat, den der SVH im Sommer nur widerwillig ziehen ließ. „Wir brauchen einen guten Tag“, hofft der Coach. „Aber wenn wir den haben, bin ich überzeugt, dass wir auch etwas mitnehmen können.“

Zumal es personell wieder etwas besser aussieht bei Heimstetten – zumindest war dies am Samstag in Illertissen der Fall. Dort feierte nicht nur Ex-Profi Rico Strieder sein Debüt, sondern auch Valentin Micheli und Sebastian Rosina standen nach langen Verletzungspausen erstmals wieder auf dem Rasen. Gleiches galt für Abwehrchef Fabio Sabbagh, der eine Viertelstunde vor Schluss jedoch aufgrund einer Blessur ausgewechselt wurde. Er wird gegen Türkgücü somit ebenso fehlen wie Severin Müller nach seiner fünften Gelben Karte. „Das sind zwei Spieler, die sehr wichtig für uns sind“, bedauert Christoph Schmitt die Ausfälle. An ihrer Stelle könnten Rosina und Micheli am Dienstag erstmals von Beginn an auflaufen. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Rosina, Sengersdorf, Günzel, Strieder, Micheli, Zander, Riglewski, Tunc, Awata.