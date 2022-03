SV Heimstetten ohne verletzten Abwehrchef Sabbagh in Rain

Von: Patrik Stäbler

Fabio Sabbagh spielt mit Werder Bremen um die Deutsche Meisterschaft in der Virtual Bundesliga. © Archiv

Fabio Sabbagh hat sich am vergangenen Spieltag in der Regionalligapartie seines SV Heimstetten gegen den TSV Buchbach verletzt – und doch lässt sich hier von Glück im Unglück sprechen. Zum einen, weil die Diagnose bloß zwei Muskelfaserrisse und nicht die befürchtete Sehnenruptur ergab. Und zum anderen erwischte es Sabbagh am Oberschenkel – und nicht etwa an Arm oder Hand.

Heimstetten – In diesem Fall nämlich hätte der 24-Jährige am Wochenende ein Fußballevent verpasst, dem er seit Wochen entgegenfiebert. Nicht auf dem Rasen, sondern auf dem Bildschirm. Und nicht mit Heimstetten, sondern mit Werder Bremen. Denn für diesen Klub kämpft der eSports-Profi Fabio Sabbagh am Samstag und Sonntag um die Deutsche Meisterschaft in der Virtual Bundesliga. Und anders als im analogen Fußball bedeutet ein Muskelfaserriss im Oberschenkel in der digitalen Welt keine Zwangspause.

Während Sabbagh also mit den besten eSportlern des Landes um den Deutschen Meistertitel ringen wird, wollen seine Mannschaftskollegen vom SV Heimstetten in der Regionalliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Dabei gastiert der SVH am Samstag um 14 Uhr beim TSV Rain zu einem „Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Trainer Christoph Schmitt. Seine Elf liegt in der Tabelle derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz – zwei Ränge und zwei Punkte vor dem Gegner, der jedoch drei Spiele weniger absolviert hat als Heimstetten.

Was die zwei Kontrahenten vor dem Kellergipfel eint, ist nicht nur das andauernde Geräusch von plätscherndem Wasser im Ohr – schließlich steht selbiges beiden bis zum Hals. Sondern sowohl Rain als auch Heimstetten haben zuletzt eine durchaus erstaunliche Erfolgsserie gestartet. Während der SVH auf ein Remis und zwei Siege zurückblickt, hat der TSV in diesem Jahr sogar schon neun Punkte gesammelt. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, glaubt Schmitt. „Ich gehe davon aus, dass Rain auf einem vermutlich schwer zu bespielenden Platz sehr kompakt stehen und auf unsere Fehler lauern wird.“

Personell sind die Heimstettner erneut zum Improvisieren gezwungen. Denn nicht nur fehlt ihnen am Samstag ihr Abwehrchef Fabio Sabbagh, sondern auch Daniel Steimel und Kapitän Lukas Riglewski müssen eine Gelbsperre absitzen. Wieder an Bord sind derweil der genesene Severin Müller sowie wahrscheinlich auch Stefan Reuter, Valentin Micheli und Yannick Günzel, die zuletzt coronabedingt aussitzen mussten. In der Innenverteidigung dürfte erneut der gelernte Stürmer Mohamad Awata an der Seite von Jasper Maljojoki auflaufen. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Awata, Sengersdorf, Reuter, Hingerl, Micheli, Müller, Tunc, Nappo, Skrijelj.