SV Heimstetten: Plätze gesperrt, Partie gegen Türkgücü fällt aus

Von: Patrik Stäbler

Plätze gesperrt: Die Partie Türkgücü München - Heimstetten am Dienstag ist abgesagt worden. © Robert Gasser

Das geplante „Auswärtsspiel dahoam“ des SV Heimstetten wird nun doch nicht an diesem Dienstag nachgeholt. Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, ist seine Partie bei Türkgücü München aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt worden. Ursprünglich hätte das Nachholspiel an diesem Dienstag um 19 Uhr stattfinden sollen - und zwar im Heimstettner Sportpark, wo der Klub aus der Landeshauptstadt seit Kurzem seine Heimspiele austrägt.

Heimstetten – Beim SVH dürften sie über diese Nachricht nicht unglücklich sein. Schließlich hatte Trainer Christoph Schmitt mit Blick auf die prekäre Personalsituation am Freitag nach der 0:3-Niederlage gegen Unterhaching eingeräumt, dass seine Heimstettner die Winterpause bereits herbeisehnen. Zuvor müssen sie aber noch einmal die Fußballschuhe schnüren, und zwar am Samstag beim 1. FC Schweinfurt.

Dass das geplante Auswärtsspiel im eigenen ATS-Sportpark abgesagt wurde, liege an einer Sperrung der dortigen Rasenplätze, berichtet der Trainer. Als Grund hierfür sei ihm gegenüber auf die erlittenen Schäden am vergangenen Spieltag sowie auf die Wetterprognose für Dienstag verwiesen worden.

Für Türkgücü München bedeutet die Absage ein neuerliches Durchkreuzen der Heimspielpläne in Heimstetten. So wurde schon die erste Partie des Klubs im ATS-Sportpark gegen den FC Bayern II am vorvergangenen Samstag abgebrochen. Ursächlich hierfür war ein Plakat der Gäste-Fans, das zu einem massiven Polizeieinsatz führte. Ob und wie dieses Spiel gewertet wird, muss nun das Sportgericht entschieden. Dieses werde „zeitnah eine mündliche Verhandlung anberaumen“, teilt der Bayerische Fußball-Verband mit. (ps)