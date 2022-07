SV Heimstetten präsentiert siebten Zugang

Von: Patrik Stäbler

Kurz vor dem Testspiel-Doppelpack am Wochenende präsentiert der SV Heimstetten einen weiteren Neuzugang: Kaan Horataci soll künftig den Angriff des Fußball-Regionalligisten verstärken. Der 19-Jährige spielte bis zur B-Jugend bei der SpVgg Unterhaching, ehe er zuletzt mit dem FC Viktoria 1889 Berlin in der U19-Bundesliga Nord/Nordost kickte.

Heimstetten – Nun kehrt der gebürtige Münchner also zurück in die Heimat und schließt sich dem SV Heimstetten an – als mittlerweile siebter Zugang nach Robert Manole, Sebastian Burke (beide U19 SpVgg Unterhaching), Mert Yildiz (SV Pullach), Meriton Vrenezi (TSV Schwabmünchen), Sebastian Rosina (TuS Geretsried) und Sam Zander (TSV 1860 Rosenheim).

Auf alle neuen wie auch auf die alten Heimstettner wartet am Wochenende ein schweißtreibendes Programm. So empfängt der Klub nicht nur am Samstag um 11 Uhr den Bayernligisten TSV Landsberg zu einem Testspiel im Sportpark. Sondern tags darauf schnüren die SVH-Kicker – zur gleichen Zeit und an gleicher Stelle – schon wieder die Fußballschuhe in einem weiteren Vorbereitungsmatch gegen die U19 der SpVgg Unterhaching. (ps)