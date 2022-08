„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“

Von: Patrik Stäbler

Gesprächsbedarf: Fabio Sabbagh, Mohamad Awata und Yannick Günzel (links von vorne nach hinten) diskutieren mit Hachings Markus Schwabl und Schiriassistent Benjamin Sölch das strittige Tor zum 3:2 für Unterhaching. © Sven Leifer

Die Fußballer des SV Heimstetten protestieren nach dem Treffer zum 2:3 vehement, wahlweise auf Foul oder Handspiel. Doch nach kurzer Beratung mit seinem Assistenten gibt Schiedsrichter Elias Wörz den Treffer. Heimstetten hakt die strittigen Situationen ab und blickt aufs nächste schwere Spiel am Freitag.

Heimstetten – Er hat 96 Minuten lang gerackert, seinen Körper in Zweikämpfe und Kopfballduelle geworfen und obendrein ein herrliches Tor erzielt, das er „im geilsten Stadion der Regionalliga“ mit einer Kung-Fu-Einlage feierte, die Bruce Lee zur Ehre gereicht hätte. Doch jetzt, so kurz nach dem Abpfiff im Duell seines SV Heimstetten bei der SpVgg Unterhaching, ist nur Leere bei Mohamad Awata. Ins Nichts blickend steht er auf dem Rasen, der Oberkörper ist gebeugt, der ganze Mensch geplättet – physisch wie psychisch.

„Ich denke, wir haben ein starkes Spiel gemacht und hätten einen Punkt verdient“, sagt Awata wenig später, nachdem er aus seiner Starre erwacht ist. „Wir können stolz auf uns sein, doch leider stehen wir ohne Punkte da.“ Diese Einschätzung teilen nach dem 2:3 des SVH beim Titelaspiranten Unterhaching die meisten Beobachter. So lobt auch SpVgg-Trainer Sandro Wagner den Gegner in der Pressekonferenz über den grünen Klee: „Das war unser schwerstes Spiel bis dato“, betont er. Und: „Heimstetten hat eine richtig gute Regionalligamannschaft.“

Diese Lobeshymnen nimmt Christoph Schmitt regungslos zur Kenntnis. Vielleicht ist der SVH-Trainer in Gedanken noch bei den zwei Knackpunkten dieser Partie, in der seine Elf dem haushohen Favoriten eindrucksvoll Paroli geboten hat und durch Lukas Riglewski und Awata zweimal in Führung gegangen ist. Doch dann leitet ein missglückter Abschlag von Keeper Maximilian Riedmüller das 2:2 ein (66.). „Er erwischt den Ball nicht richtig, das war natürlich bitter“, hadert Schmitt. Wobei der Coach sogleich anmerkt, dass Riedmüller seinem Team in der Vergangenheit mehr als einmal Punkte gerettet habe.

Ohnehin hätte der SVH ja dennoch ein 2:2 und somit einem Achtungserfolg erreichen können – wäre da nicht die 80. Minute gewesen. Da bugsiert Manuel Stiefler die Kugel nach einem Gestochere über die Linie. Die Heimstettner protestieren vehement, wahlweise auf Foul oder Handspiel. Doch nach kurzer Beratung mit seinem Assistenten gibt Schiedsrichter Elias Wörz den Treffer zum 2:3.

„Es war schwer zu sehen, wir waren weit weg“, sagt Schmitt über das Tor. „Aus der Ferne sah es aber so aus, als sei der Torwart angegangen worden.“ Noch mehr beschäftigt den Coach indes eine zweite Szene in der Schlussphase, als die Heimstettner vergeblich auf Elfmeter reklamieren. „Da haben wir Glück gehabt“, räumt Sandro Wagner offen ein. Und Schmitt? Der wischt die Gedanken an die strittigen Situationen mit einem „Letztlich ist das auch Pillepalle“ weg. Denn, so der Coach: „Am Ende des Tages steht ein 2:3. Für uns wird es jetzt darum gehen, möglichst gut zu regenerieren und das Positive aus diesem Spiel mitzunehmen.“ Schließlich wartet schon am Freitag in Schweinfurt das nächste Ligaschwergewicht auf den SVH. (PATRIK STÄBLER)