SV Heimstetten: Mit den Fans raus aus der Negativspirale

Von: Patrik Stäbler

Aus der Abstiegszone befreien: Heimstettens Trainer Christoph Schmitt weiß: „Wir haben im Herbst zu wenig Punkte geholt.“ © Dieter Michalek

Der SV Himstetten empfängt am Samstag den 1. FC Schweinfurt. Die Hoaschdenger brauchen dringend ein Erfolserlebnis und setzten dabei auf die Unterstützung ihrer Fans.

Heimstetten – Wer als Fan des SV Heimstetten die Partien seiner Regionalligafußballer in diesem Jahr verfolgen wollte, der musste sich bislang mit Spielberichten, Livetickern und Videoschnipseln begnügen. Denn bei allen Testspielen waren Zuschauer pandemiebedingt außen vor. Und die 230 Kilometer zur ersten Ligapartie in Bayreuth am vergangenen Samstag dürfte wohl kaum ein SVH-Anhänger auf sich genommen haben.

Doch nun bekommen die Fans ihre Kicker endlich wieder zu sehen: 105 Tage nach dem jüngsten Heimspiel öffnet der Heimstettner Sportpark erstmals wieder seine Tore, wenn am Samstag um 14 Uhr der 1. FC Schweinfurt beim SVH gastiert. Nach dem Auftritt beim Tabellenführer Bayreuth, wo es eine 0:3-Niederlage setzte, steht der Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt nun also gleich das nächste Spitzenteam gegenüber. „Auch Schweinfurt hat herausragende Qualität“, betont der Coach. Und dann sagt er einen Satz, den er ganz ähnlich schon vor dem Bayreuth-Spiel formuliert hat: „Es muss viel zusammenkommen, damit wir da etwas mitnehmen.“

SV Heimstetten: Rotsperre von Fabio Sabbagh abgelaufen

Denn anders als die drittplatzierten Schweinfurter, die mit 75 Toren den besten Angriff der Liga stellen, rangiert Heimstetten tief im Tabellenkeller. Genauer gesagt: auf einem Abstiegsplatz und damit so schlecht wir noch nie in dieser Saison. Seit zehn Spielen hat der SVH nicht mehr gewonnen; zuletzt setzte es jahresübergreifend neun Niederlagen am Stück. Wobei Schmitt stets betont, dass er dieser Serie nicht allzu viel Bedeutung beimisst. „Man muss das differenziert betrachten“, findet der Coach. „Wir haben in dieser Zeit auch mehrere gute Spiele gemacht.“ Jedoch räumt er ein: „Wir haben im Herbst zu wenig Punkte geholt. Deshalb sind wir jetzt in der Situation, in der wir sind.“

Um sich daraus zu befreien, wird das Team vor allem Siege in den ab Ende März anstehenden Duellen gegen die direkten Rivalen brauchen. Ein Erfolg gegen Schweinfurt wäre hingegen ein unverhoffter Bonus. Das erste Aufeinandertreffen im August verlor der SVH mit 0:4. „Das war eines der wenigen Spiele, in denen wir chancenlos waren“, erinnert Schmitt. Anders als seine Elf hat der Gegner heuer schon einen Sieg bejubeln können: Nach der überraschenden 0:2-Pleite in Nürnberg zum Auftakt fegten die Schnüdel, wie die Schweinfurter genannt werden, zuletzt den FC Augsburg II mit 6:0 vom Platz.

Personell muss SVH-Trainer Schmitt am Samstag auf Mittelfeldmann Valentin Micheli verzichten, der in Bayreuth die zehnte Gelbe Karte gesehen hat. Für ihn könnte Fabio Sabbagh, dessen Rotsperre abgelaufen ist, in die Startelf rücken. Weiter außen vor sind derweil Sascha Hingerl sowie die verletzten Alexis Fambo und Moritz Hannemann. (Patrik Stäbler)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Günzel, Maljojoki, Sengersdorf, Steimel, Sabbagh, Reuter, Müller, Awata, Nappo, Riglewski.