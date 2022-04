SV Heimstetten rechnet sich beim Löwen-Bezwinger Aubstadt etwas aus

Von: Patrik Stäbler

Roman Langer (Co-Trainer SV Heimstetten), Fehlt in der Innenverteidigung: Jasper Maljojoki (l.) fällt weiterhin verletzt aus.

Der eine betritt den Rasen stets mit dem linken Fuß, der andere hört kurz vor dem Anpfiff immer dasselbe Lied, und der Dritte wärmt sich nur in jener Trainingsjacke auf, die er nach einem Sieg zum Glücksbringer erkoren hat: Der Aberglaube gehört bei vielen Kickern so fest zum Fußball wie Skandale zur FIFA. Entsprechend würde es kaum verwundern, wenn die Betreuerinnen und Betreuer des SV Heimstetten an diesem Samstag vor dem Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt einen Teil der Ausrüstung bewusst nicht in den Mannschaftsbus packen – aus Aberglaube.

Heimstetten – Denn bislang war fehlendes Equipment ein Erfolgsgarant für den Regionalligisten. Beim Auftritt in Rosenheim hatte man die Stutzen vergessen – und prompt gab’s einen 2:0-Sieg. In Aschaffenburg musste sich der SVH dann sogar Trikots vom Gastgeber borgen, weil die eigenen Hemden daheim lagen. Das Resultat: In den fremden Leiberln landeten die Heimstettner einen weiteren 2:0-Erfolg.

„Vielleicht sollten wir diesmal wieder was vergessen“, sagt Co-Trainer Roman Langer, „solange es nicht die Schuhe sind“. Den Humor haben sie in Heimstetten also offenbar nicht verloren – trotz der prekären Tabellensituation. Nachdem die zwei Kellerduelle gegen Rosenheim und Fürth zuletzt wegen Corona und dem Wintereinbruch abgesagt wurden, rangiert der SVH weiterhin auf einen Abstiegsrelegationsrang – neun Plätze und satte 17 Punkte hinter dem Gegner vom Samstag.

„Aubstadt ist diese Saison brutal stabil. Das ist eine gestandene Regionalligamannschaft, die gerade gegen den Ball sehr stark verteidigt“, sagt Roman Langer. Ihre Qualitäten zeigte die Elf etwa vor zwei Wochen, als die Unterfranken den TSV 1860 München aus dem Toto-Pokal kegelten. Kurzum, der SVH geht als klarer Außenseiter in diese Partie. „Doch wenn wir sauber als Mannschaft verteidigen, keine Fehler machen und mit Leidenschaft spielen, dann rechnen wir uns schon etwas aus“, gibt sich Langer kämpferisch.

Personell fehlt beim SVH in den verletzten Fabio Sabbagh und Jasper Maljojoki weiterhin die etatmäßige Innenverteidigung. Überdies können Moritz Hannemann und Severin Müller wegen Blessuren nicht mitwirken. Zugleich hätten mehrere angeschlagene Spieler die spielfreie Zeit genutzt, um ihre Wehwehchen auszukurieren, sagt der Co-Trainer. „Das hat uns gut getan.“

Für die zuletzt abgesagten Partien stehen inzwischen die Nachholtermine fest: So reist der SVH am 4. Mai zur SpVgg Greuther Fürth II, während das Heimspiel gegen Rosenheim am kommenden Mittwoch ansteht. Um den Heimstettnern im Anschluss eine längere Verschnaufpause zu gönnen, wurde die Partie gegen Burghausen von Karsamstag auf Ostermontag verschoben. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Micheli, Günzel, Sengersdorf, Reuter, Hingerl, Mwarome, Awata, Steimel, Tunc, Riglewski.