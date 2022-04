SV Heimstetten empfängt Bundesliga-Reserve: „Abstiegsduell auf Augenhöhe“

Von: Patrik Stäbler

Noch mehr Spielpraxis braucht der Ersatztorwart des SV Heimstetten, Moritz Knauf (l.), hier im November gegen die SpVgg Unterhaching. An diesem Samstag gegen die Augsburger Bundesliga-Reserve darf er wieder das Tor des SVH hüten, weil Stammkeeper Maximilian Riedmüller krankheitsbedingt ausfällt. © Robert Brouczek

Wenn der SV Heimstetten an diesem Samstag um 14 Uhr den FC Augsburg II empfängt, dann werden aufseiten der Platzherren sicher Erinnerungen an das Hinspiel hochkommen.

Heimstetten – Anfang Oktober führte der SVH mit 2:0 – bis zur 90. Minute. Doch dann kassierten die Gäste in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore, und dieses 2:2 stellte für Heimstetten einen Wendepunkt in der laufenden Regionalligasaison dar.

Denn danach verlor der Klub aus dem Münchner Osten sage und schreibe neun Ligaspiele in Serie und rutschte in der Tabelle aus dem gesicherten Mittelfeld auf einen Abstiegsplatz ab. Zwar hat der SVH seit Anbeginn des neuen Jahres wieder fleißig Punkte gesammelt. Doch infolge der rabenschwarzen Serie aus dem Herbst müssen die Heimstettner bis heute um den Ligaverbleib zittern. Aktuell liegt die Mannschaft in der Tabelle nur dank der besseren Tordifferenz auf einem Nichtabstiegsplatz.

Deutlich besser, aber auch noch nicht komplett aus der Gefahrenzone draußen, rangiert die Reserve des FC Augsburg. Entsprechend rechnet SVH-Trainer Christoph Schmitt am Samstag mit einem „Abstiegsduell“ und einem „Spiel auf Augenhöhe“. Als Vorteil für seine Elf könnte sich dabei die Heimstärke der Platzherren erweisen, die vier der verbleibenden fünf Saisonpartien im eigenen Sportpark austragen dürfen – also dort, wo sie bislang 23 ihrer 35 Punkte geholt haben.

Kopfzerbrechen bereitet Schmitt und seinem Trainerteam indes die weiterhin angespannte Personalsituation. So fehlt aufgrund von Krankheiten und Verletzungen mehr als ein halbes Dutzend Leistungsträger – von Fabio Sabbagh und Jasper Maljojoki in der Verteidigung über Daniel Steimel und Moritz Hannemann im Mittelfeld und bis hin zu Severin Müller und Sebastiano Nappo im Angriff. „Schon sehr dünn“ nennt Schmitt das Angebot an Feldspielern, das ihm aktuell zur Verfügung steht. Und als wäre das nicht genug, muss er gegen Augsburg vermutlich auch auf den erkrankten Stammtorhüter Maximilian Riedmüller verzichten.

Für den Ex-Profi dürfte erneut Moritz Knauf im Kasten stehen, der selbigen beim jüngsten 0:0 in Nürnberg sauber hielt und seine Sache dort „sehr ordentlich gemacht“ habe, so Schmitt. „Wir wissen, dass Moritz ein guter Torwart ist. Was ihm fehlt, ist die Spielpraxis.“ Die wird Knauf nun also am Samstag gegen die Reserve des Bundesligisten bekommen, ehe auf den Torwart und seine Kollegen schon vier Tage später der nächste Abstiegskracher wartet. Dann gastiert Heimstetten zum Nachholspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II - mithin eine von fünf Mannschaften, die in der Tabelle derzeit hinter dem SVH liegen. (Patrik Stäbler)

Voraussichtliche Aufstellung: Knauf, Günzel, Mwarome, Sengersdorf, Fambo, Micheli, Reuter, Hingerl, Awata, Tunc, Riglewski.