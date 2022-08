Verletzungspech beim SV Heimstetten: Sabbagh fällt erneut aus

Von: Henrik Ahrend

Fabio Sabbagh kam erst vor kurzem aus einer langen Verletzungspause zurück. Nun fällt er erneut aus. © IMAGO/Sven Leifer

Fabio Sabbagh kam erst vor der Saison aus einer langen Verletzungspause zurück. Der Leistungsträger des SVH fällt nun erneut aus.

Heimstetten - Der SV Heimstetten verlor nicht nur das Heimspiel gegen den FV Illertissen, sondern auch Leistungsträger Fabio Sabbagh. Der 24-Jährige verletzte sich bei der 0:3-Niederlage und fällt somit erneut aus. Sabbagh fiel bereits in der letzten Saison lange Zeit aus und war erst zum Saisonstart wieder fit geworden.

SV Heimstettens Fabio Sabbagh: Muskelfaserriss im Oberschenkel - drei Wochen Pause

Im Spiel gegen den FV Illertissen musste Sabbagh in der 63. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der 24-Jährige verletzte sich bei einem Zweikampf mit einem Gegenspieler. Auf seinem Instagram-Profi beschrieb Fabio Sabbagh seine Verletzung. Dazu schrieb er, dass er einen Muskelfaserriss habe und zwei bis drei Wochen pausieren müsse. Er wolle allerdings noch einen anderen ärztlichen Rat einholen.

Für das Spiel gegen die Bayern Amateure zeigte er sich allerdings zuversichtlich: In seinem Story-Post auf Instagram schrieb er außerdem, dass er davon ausgehe, dass es für das Spiel am 9. September gegen Bayern II reichen sollte. Damit würde die Nummer 17 dem SV Heimstetten drei Spiele fehlen, unter anderem auch im Kellerduell mit dem FC Augsburg II am 23. August.

Verletzungssorgen beim SV Heimstetten

Doch nicht nur Fabio Sabbagh fehlt der Elf von Trainer Christoph Schmitt: Hinzu kommen die Ausfälle von Sebastian Rosina, Yannick Günzel, Daniel Steimel und Sandro Sengersdorf, welche am ersten Spieltag gegen Türkgücü München die Viererkette gebildet hatten. „Zuletzt mussten wir ganze sechs Stammspieler ersetzen. Das kann keine Mannschaft in dieser Liga“, äußerte Trainer Schmitt zur Verletztenmisere seiner Mannschaft.

Damit wird der SV Heimstetten rund um sein Trainer-Team mit Cheftrainer Schmitt gezwungen sein, zu improvisieren, gerade in der Defensive ist der SVH extrem geschwächt. Schaut man sich die Tabelle an, geht der SV Heimstetten als Favorit in das Kellerduell mit der Augsburg-Reserve. Schmitt betonte allerdings, dass der Gegner nicht so schlecht sei, wie er im Moment dastehe und er davon überzeugt sei, dass die Augsburger sich im Laufe der Zeit fangen. (Henrik Ahrend)