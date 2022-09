„Chauffeur von Sadio Mané“ schockt SV Heimstetten – Schmitt-Elf rutsch auf letzten Platz ab

Von: Patrik Stäbler

Teilen

SVH-Trainer Christoph Schmitt musste mitansehen, wie seine Mannschaft gegen die kleinen Bayern unterging. © Sven Leifer

Erst mal hinten sicher stehen und dann vorne den einen oder anderen Nadelstich setzen. So hat der Plan des SV Heimstetten im Regionalligaduell beim FC Bayern München II ausgesehen.

Heimstetten – Der erste Teil ist auch aufgegangen – jedoch nur 35 Sekunden lang. Denn dann schlug der „Chauffeur von Sadio Mané“ zu, wie die Medien Désiré Segbé getauft haben.

Und sein Treffer beim Debüt für die Bayern-Reserve war für den SVH der Anfang vom Ende.

So stand 89 Spielminuten später eine deftige 0:6-Niederlage für den Außenseiter zu Buche. „Letztlich hat sich wieder gezeigt, was wir die letzten Wochen und Monate schon falsch machen“, kritisierte der Heimstettner Trainer Christoph Schmitt nach dem Schlusspfiff. „Wir sind nicht bereit, defensiv Zweikämpfe zu führen. Wir wollen alles fußballerisch und spielerisch lösen. Und das wurde uns heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das halt nicht reicht.“

Während der FC Bayern durch den deutlichen Erfolg seine schwarze Serie von zuletzt sechs sieglosen Spielen beendet, bedeutet die Klatsche für den SVH bereits die dritte Ligapleite hintereinander. Die Folge: In der Tabelle rutscht die seit sieben Pflichtspielen sieglose Schmitt-Elf erstmals in dieser Saison auf den letzten Platz ab. „Man braucht sich nur unsere Tordifferenz und unsere Gegentore anschauen“, haderte Schmitt. „Es ist immer das gleiche.“ Wobei seine Mannschaft diesmal im Grünwalderstadion „von einer sehr, sehr jungen Mannschaft vorgeführt wurde“, räumte der Coach offen ein.

Den Auftakt machte dabei Désiré Segbé, der zusammen mit seinem Spezl Sadio Mané nach München gekommen ist, dort zunächst als dessen „Chauffeur“ fungierte und nun also für die Reserve des Rekordmeisters auflöst. Der 29-jährige Nationalspieler aus Benin drückte in der ersten Minute einen abgefälschten Ball zum 0:1 über die Linie. Wenig später hatte Heimstetten die Chance zum Ausgleich. Doch eine Flanke von Sam Zander, die Severin Müller knapp verpasste, landete lediglich am Pfosten.

In der Folge waren dann aber wieder die Platzherren tonangebend. Eine feine Einzelleistung von Grant-Leon Ranos führte zum 0:2, ehe der amtierende Vizemeister der Regionalliga in den zehn Minuten vor der Pause noch einmal die Latte und zweimal ins Schwarze traf – in Person von Luca Denk und dem starken Ranos, der bei seinem 0:4 von einer klugen Segbé-Hereingabe profitierte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich erst mal wenig am Geschehen. Die Bayern wirbelten weiter, während die SVH-Defensive mitunter die Orientierung verlor. Der nächste Treffer fiel in der 51. Minute: Nachdem Lukas Riglewski einen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht hatte, setzte Bayern-Kapitän Timo Kern den Elfmeter locker in die Maschen. Der 32-Jährige – er ist nebst dem frisch verpflichteten Segbé diese Saison der einzig verbliebene Routinier im FCB-Kader – sorgte in der 69. Minute auch für den Schlusspunkt dieser Partie. Fünf Meter vor dem Tor kam Kern frei vor Maximilian Riedmüller zum Abschluss und lupfte die Kugel butterweich über den abermals chancenlosen SVH-Keeper hinweg ins Netz – zum 0:6-Endstand. (ps)

FC Bayern München II - SV Heimstetten 6:0 (4:0)

SVH: Riedmüller, Micheli, Maljojoki, Günzel, Sengersdorf (67. Horataci), Awata, Sakhi Zada (63. Manole), Müller (76. Biton), Zander (46. Vrenezi), Riglewski, Tunc (82. Pavlidis).

Tore: 1:0 Segbe (1.), Ranos (12.), 3:0 Denk (34.), 4:0 Ranos (42.), 5:0 Kern (51.; Foulelfmeter), 6:0 Kern (69.).

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (SV Wendelskirchen).

Zuschauer: 450.