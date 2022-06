Erster Test: Neuzugang Meriton Vrenezi trifft doppelt für SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Mit einer Hitzeschlacht beim TSV Grünwald ist der SV Heimstetten in eine Serie von Vorbereitungsspielen gestartet, bevor am 17. Juli die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern losgeht.

Heimstetten – Nach 90 schweißtreibenden Minuten stand ein 3:1-Erfolg für den Favoriten zu Buche, der laut Co-Trainer Roman Langer auch höher hätte ausfallen können. „Wir hatten mehrere hundertprozentige Chancen, die wir aber nicht genutzt haben“, moniert der Coach, der sich insgesamt jedoch zufrieden zeigt: „Fürs erste Spiel und für die Temperaturen war es ein guter Test.“

Bei deutlich über 30 Grad gingen die Gastgeber von Trainer Florian De Prato, die in der Landesliga Südost spielen, nach 18 Minuten in Führung. Doch vom Anstoß weg schlug der SVH zurück und glich durch Meriton Vrenezi aus. Der Neuzugang vom TSV Schwabmünchen war einer von drei Heimstettnern, die über die volle Distanz gingen – die übrigen Acht wurden in der Halbzeit ausgewechselt. Vrenezi erzielte kurz vor Schluss auch noch den 3:1-Endstand, nachdem in Robert Manole ein weiterer Neuzugang den SVH kurz vor der Pause in Führung geschossen hatte.

Noch nicht mit dabei waren in Grünwald die angeschlagenen Fabio Sabbagh, Sascha Hingerl und Mohamad Awata, die jedoch laut Langer diese Woche ins Training einsteigen. Dann kehrt auch Lukas Riglewski zurück, der im ersten Testspiel ebenfalls fehlte: Er hatte tags zuvor geheiratet. Der SVH-Kapitän wird nun also erstmals am Mittwoch ins Geschehen eingreifen. Dann bestreitet der SV Heimstetten seine zweite Vorbereitungspartie – daheim um 19 Uhr gegen den VfR Garching. (Patrik Stäbler)