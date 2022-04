SV Heimstetten: Revanchegelüste und ein Brüder-Duell

Von: Patrik Stäbler

Geht’s weiter nach oben: Heimstetten (Daniel Steimel; l.) bekommt es am Montag mit Burghausen zu tun – einer der auswärtsstärksten Mannschaften. © Dieter Michalek

Just als am Mittwochabend der Schlusspfiff im ATS Sportpark Heimstetten ertönte, schien jemand ruckartig den Stecker zu ziehen. Gleich reihenweise kippten die Spieler des heimischen Regionalligisten nach hinten um und ließen sich auf den Rasen fallen – aus Erschöpfung, vor allem aber aus Erleichterung. Denn nach einem Zitterfinale hatte der SV Heimstetten gegen den Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim einen fast überlebenswichtigen 4:3-Sieg geholt.

Heimstetten – Dass seine Elf nach einer 4:1-Führung noch mal ins Schleudern geraten war? Und davor reihenweise hochkarätige Chancen versiebt hatte? Auf all das ging Trainer Christoph Schmitt hinterher in seiner Analyse ein, ehe er einmal tief durchschnaufte und zu Protokoll gab: „Am Ende fragt danach niemand mehr. Da zählen nur die drei Punkte.“

Und die haben seine Heimstettner dringend benötigt im Kampf um den Verbleib in der Regionalliga, der für den SVH am Ostermontag um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen weitergeht. Sieben Partien vor Schluss liegt die Schmitt-Elf zwar auf einem Nichtabstiegsplatz, hat jedoch genauso viele Punkte wie die dahinter liegenden Klubs aus Memmingen, Eltersdorf und Rain. Und auch die SpVgg Greuther Fürth II sowie Schalding-Heining sind noch in Schlagdistanz, weshalb für den SVH vom direkten Klassenerhalt bis zum direkten Gang in die Bayernliga weiter alles möglich ist.

Als Vorteil könnte sich dabei erweisen, dass Heimstetten fünf der restlichen sieben Spiele daheim bestreitet – dort also, wo das Team bislang 20 seiner 31 Punkte geholt hat. Wobei an diesem Montag eine der auswärtsstärksten Mannschaften überhaupt im Sportpark gastiert, nämlich der Tabellensechste aus Burghausen. Dieser sei ein anderes Kaliber als Rosenheim, warnt Schmitt. Entsprechend müsse vor allem die Abwehr besser stehen als beim Scheibenschießen fünf Tage zuvor.

Dazu beitragen soll Innenverteidiger Fabio Sabbagh, der nach seinem Muskelfaserriss vermutlich in die Anfangself zurückkehren wird. Weiter außen vor sind dagegen der verletzte Jasper Maljojoki und Mohamad Awata, dessen Rotsperre noch ein Spiel andauert. Fest im Mittelfeld eingeplant ist derweil Sascha Hingerl, für den die Partie gegen Burghausen eine besondere sein dürfte. Schließlich trifft er auf seinen älteren Bruder Kevin Hingerl, der nach mehreren Jahren in Unterhaching und einer Saison in Buchbach seit 2015 das Wacker-Trikot trägt.

Im Hinspiel fiel das Brüder-Duell aus, da Sascha Hingerl eine Rotsperre absitzen musste. Damals landete der SVH einen durchaus überraschenden 3:0-Auswärtssieg, weshalb Christoph Schmitt mahnt: „Burghausen hat noch etwas gutzumachen gegen uns.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Sabbagh, Micheli, Sengersdorf, Gebhard, Hingerl, Mwarome, Steimel, Tunc, Riglewski, Skrijelj.