SV Heimstetten rutscht auf Abstiegsplatz

Von: Patrik Stäbler

Fußball-Regionalliga: 0:3 gegen Bayreuth ist für den SVH die neunte Niederlage in Folge

Heimstetten – Das Jahr 2022 beginnt für den SV Heimstetten in der Regionalliga wie 2021 aufgehört hat – mit einer Niederlage. Beim 0:3 im Duell beim Tabellenführer SpVgg Bayreuth geht der SVH zum mittlerweile neunten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz. In der Folge rutschen die Heimstettner in der Tabelle erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz.

Dabei täusche das klare Ergebnis darüber hinweg, dass seine Elf gegen den Spitzenreiter spielerisch nicht enttäuscht habe, sagt SVH-Trainer Christoph Schmitt. „Hinterher bei der Pressekonferenz war wieder mal die erste Frage: Wie kann Heimstetten mit so einer Spielanlage im Abstiegskampf sein?“ Doch schon im nächsten Satz klingt Schmitt von den eigenen Worten fast schon genervt: „Aber davon können wir uns nichts kaufen. Unterm Strich ist es so, dass wir aus unseren Chancen zu wenige Tore machen - und hinten zu viele Tore kassieren.“

Dabei sind die 830 Zuschauer in Bayreuth zunächst auf die Trikotfarbe angewiesen, um zu erkennen, welches der zwei Teams an die Tür zur 3. Liga klopft, und welches bis zur Nasenspitze im Abstiegssumpf steckt. So haben die Gäste in einer ausgeglichenen ersten Hälfte sogar die erste Halbchance durch Mohamad Awata, der die Kugel jedoch nicht unter Kontrolle bringen kann.

Gastgeber gehen in der 30. Minute in Führung

Den ersten Wirkungstreffer landen dann aber die Platzherren - begünstigt durch einen Patzer in der Heimstettner Abwehr. So bringt Torwart Maximilian Riedmüller seinen Kollegen Sandro Sengersdorf durch ein unsauberes Zuspiel in Bedrängnis, worauf dieser die Kugel verliert. Wenige Augenblicke später (30.) zappelt der Ball im Netz - zum 0:1, zugleich der Pausenstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schnuppert der SVH dann binnen weniger Angriffe zweimal am Ausgleich. Doch in der ersten Szene nimmt Lukas Riglewski dem eingewechselten Emre Tunc die Schusschance, und bei der zweiten Aktion bringt erneut Awata die Kugel nicht im Tor unter. „Das waren zwei absolute Bretter“, ärgert sich Schmitt. Wie man mit derlei Chancen besser umgeht, demonstrieren die Bayreuther nach einer Stunde. Da trifft Felix Weber infolge einer Ecke zum 0:2, wodurch die Erfolgsaussichten des SVH schwinden wie ein Schneemann bei Föhneinbruch. Endgültig zunichte gemacht werden alle Hoffnungen auf einen Überraschungscoup dann zwölf Minuten später, als Alexander Nollenberger einen Dropkick zum 0:3 ins Netz hämmert.

Danach passiert nicht mehr viel, weshalb Schmitt in seiner Analyse vor allem auf „zwei Schlüsselszenen“ eingeht. Zum einen das 0:1 im ersten Durchgang - eingeleitet durch einen Fauxpas in der SVH-Hintermannschaft, wieder einmal. Zum anderen ärgert sich der Coach über die vergebenen Chancen kurz nach Wiederanpfiff. Beides - individuelle Schnitzer und fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor - ziehe sich beim SVH „wie ein Roter Faden durch“, moniert Schmitt. Besser machen will es seine Elf am kommenden Samstag, wenn sie im FC Schweinfurt den nächsten Hochkaräter empfängt. Nicht mit dabei sein darf dann Valentin Micheli, der nach seiner zehnten Gelben Karten eine Sperre absitzen muss.

SpVgg Bayreuth – SV Heimstetten 3:0 (1:0)

SVH: Riedmüller, Günzel, Sengersdorf (77. Skrijelj), Maljojoki, Steimel (82. Gebhart), Micheli, Reuter (46. Tunc), Müller, Nappo (46. Weser), Awata, Riglewski (77. Kovacevic). Tore: 1:0 Kirsch (30.), 2:0 Weber (60.), 3:0 Nollenberger (72.). Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (SV Vilshofen). Zuschauer: 830.