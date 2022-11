SV Heimstetten: Sabbagh verletzt sich beim Comeback

Von: Patrik Stäbler

Der nächste Rückschlag: Heimstettens Abwehrchef Fabio Sabbagh hat sich bei seinem Comeback schon wieder verletzt. © Sven Leifer /Archiv

Gegen kaum einen anderen Klub ist die Bilanz des SV Heimstetten derart glänzend wie gegen den SV Viktoria Aschaffenburg. Sechs Siege und vier Remis bei nur einer Niederlage stehen für den SVH seit 2012 zu Buche – was umso erstaunlicher ist, als die Unterfranken in der jüngeren Vergangenheit zu den Topteams der Regionalliga zählen, während die Mannschaft aus dem Münchner Osten Stammgast im Abstiegskampf ist.

Heimstetten – „Ganz ehrlich, ich habe dafür keine Erklärung“, sagt Heimstettens Trainer Christoph Schmitt über die vielen Siege gegen den Lieblingsgegner. „Vielleicht hat es damit zu tun, dass Aschaffenburg eher über das spielerische Element kommt, womit wir uns leichter tun.“ Doch allein das taugt sicher nicht als Erklärung – zumal der SVH die Viktoria in den vergangenen drei Partien mit 5:2, 2:0 und 4:0 regelrecht überrollte. Nun gastieren die Heimstettner am Samstag um 14.30 Uhr erneut im ehrwürdigen Stadion am Schönbusch. „Und wenn es nach mir geht, dann darf unsere Serie gegen Aschaffenburg gerne weiter gehen“, sagt Schmitt, „auch wenn es für uns alles andere als leicht wird“.

Denn abgesehen von der Historie spricht nur wenig für den SVH. So ist der Klub aktuell Tabellenletzter, hat mehr Gegentore als jeder andere Regionalligist kassiert und ist obendrein in der Fremde notorisch erfolglos. So konnte das Schlusslicht in der kompletten Hinrunde auswärts bloß zwei Pünktchen einfahren. Daheim lief es bisher mit 13 Zählern aus zehn Partien immerhin etwas besser. Und doch beträgt der Rückstand der Heimstettner auf die Relegationsplätze bereits satte neun Punkte.

Hauptgrund für die „miserable Bilanz“, wie es Schmitt nennt, ist in seinen Augen die prekäre Personallage der vergangenen Monate. Und diese habe sich mit Blick auf Samstag nicht verbessert – im Gegenteil. So ist Reza Sakhi Zada nach seiner Ampelkarte beim 0:0 gegen Vilzing gesperrt. Und fehlen wird vermutlich auch Fabio Sabbagh, der erst am vergangenen Samstag sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause feierte. Direkt nach dem Spiel war der 24-Jährige noch guter Dinge, doch in der Folge stellten sich Knieschmerzen bei ihm ein. Verantwortlich hierfür sei ein „völlig harmloser Zweikampf“ gewesen, bei dem sich Sabbagh offenbar am Innenband verletzt habe, sagt Schmitt. „Das ist einfach nur Pech.“

Für den SVH bedeutet der Ausfall des Abwehrchefs, dass es ungleich schwieriger wird, die Vorgabe des Trainers fürs Aschaffenburg-Spiel umzusetzen. „Wir müssen dort erst mal defensiv kompakt stehen und mit der gleichen Leidenschaft verteidigen wie gegen Vilzing“, sagt der Coach. „Dann bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel zeigen.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Müller, Sengersdorf, Günzel, Awata, Biton, Manole, Zander, Riglewski, Tunc.