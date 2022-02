Heimstetten schießt sich warm

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten - Im dritten Test gegen einen zwei Klassen niedriger spielenden Gegner hat der SV Heimstetten ein Torfeuerwerk abgefackelt. Mit 9:1 fegte der abstiegsbedrohte Regionalligist den TuS Holzkirchen von Kunstrasenplatz, wobei die Partie vor allem nach der Pause fast schon schmerzhaft einseitig war. Im ersten Durchgang habe sich der Gegner tapfer gewehrt, berichtet SVH-Trainer Christoph Schmitt.

„Da haben wir das eine oder andere zugelassen und hätten ein, zwei Tore fangen können.“ Auf der anderen Seite des Platzes sei man „sehr effektiv gewesen“, betont der Coach - ein Lob, das er seiner Elf in dieser Saison nicht oft machen konnte.

Awata sorgt mit Doppelpack für den Auftakt

Den Auftakt zum munteren Scheibenschießen machte Mohamad Awata mit einem Doppelpack; danach erhöhten Lukas Riglewski und Stefan Reuter zum Pausenstand von 4:0. Die weiteren Treffer des SVH, ehe Holzkirchen das 9:1 erzielte, markierten Alexis Fambo, Daniel Steimel, Moritz Hannemann (2) und Aleksandar Kovacevic. Der 22-jährige Außenverteidiger, der zuletzt beim TSV 1860 München II gespielt hat, ist einer von zwei Winter-Zugängen in Heimstetten. Der Zweite ist Innenverteidiger Jasper Maljojoki (19), der aus der Jugend der SpVgg Unterhaching zum SVH gewechselt ist. „Das sind zwei gut ausgebildete Spieler aus dem Raum München – das passt zum SV Heimstetten“, sagt Schmitt. „Beide bringen Qualität mit. Ob sie uns aber direkt weiterhelfen können, muss man erst sehen.“ Für den SVH steht am Sonntag das nächste Testspiel an. Nachdem der SV Donaustauf die für Samstag anberaumte Partie abgesagt habe, so Schmitt, werde seine Elf nun den Bayernligisten FC Deisenhofen empfangen.