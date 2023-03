SV Heimstetten: Schlusspfiff kommt einer Erlösung gleich

Von: Patrik Stäbler

Augsburg wehrt alles ab: Rico Strieder vor FCA-Torhüter Benjamin Leneis. © Gerald Förtsch

Die für den SV Heimstetten so traurige Realität holt den Regionalligisten in der 84. Spielminute ein. Bis hierhin leuchtet auf der Anzeigetafel im heimischen ATS-Sportpark ein 0:0 auf, was für den Tabellenletzten im Duell gegen den FC Augsburg II ein Achtungserfolg wäre – wenn dies dem tatsächlichen Spielstand entspräche. Doch dieser wird erst sechs Minuten vor Schluss angezeigt, als die defekte Tafel plötzlich von 0:0 auf 0:3 springt.

Heimstetten – Ebendies ist wenig später auch der Endstand einer Partie, in die der SVH doch so große Hoffnung gesteckt hatte. „Wir hatten uns viel vorgenommen heute“, sagt ein sichtlich frustrierter Kapitän Lukas Riglewski. „Wir wollten das positive Erlebnis vom Dienstag mitnehmen.“ Da hatte sein Team im Nachholspiel gegen Türkgücü München ein 1:1 erreicht – und das, obwohl es eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste. Dass man nun gegen Augsburg an diese Leistung nicht habe anknöpfen können, das sei „absolut enttäuschend“, sagt Riglewski.

Dabei beginnt die Partie vor bloß 130 Zuschauern durchaus verheißungsvoll für die Platzherren. So steht der Tabellenletzte anfangs sicher in der Defensive und lässt auch nach vorne immer wieder ein gefälliges Kombinationsspiel aufblitzen – jedoch ohne zu Tormöglichkeiten zu kommen. Die beste Offensivszene hat nach 27 Minuten Valentin Micheli, doch sein Schuss aus zwölf Metern wird – und das ist bezeichnend – vom eigenen Mitspieler abgeblockt.

Am anderen Ende des Feldes kommt Augsburg nach einer Viertelstunde und infolge einer Ecke zu einer Chance durch Fabio Gruber, dessen Kopfball jedoch über die Latte pfeift. Abermals 15 Minuten später folgt dann die sehenswerteste Aktion der ersten Hälfte in Form eines Konters der Gäste. An dessen Ende steuert Tobias Heiland allein auf Moritz Knauf zu, der an diesem Nachmittag den verletzten Maximilian Riedmüller im SVH-Tor vertritt. Im Stile eines Slalomläufers umkurvt der Augsburger den Keeper und schiebt die Kugel ins Netz – zum 0:1, zugleich der Pausenstand.

Nach dem Wechsel sieht das Heimstettner Publikum dann eine der schwächsten Halbzeiten seiner Mannschaft in dieser Saison: Mutlos, ideenlos und scheinbar auch motivationslos schleppen sich die Platzherren übers Feld, während der Gegner aus Augsburg binnen einer Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff die Vorentscheidung besorgt. So erhöht Franjo Ivanovic zunächst nach einem weiteren Konter in der 54. Minute auf 0:2. Derselbe Spieler – er ist mit Abstand der stärkste Akteur auf dem Rasen – legt wenig später auch noch den dritten Treffer nach, als er den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor annimmt, sich blitzschnell dreht und das Spielgerät trocken einnetzt.

In den restlichen 30 Minuten schaukelt der FCA seine Führung im Schongang ins Ziel. Derweil bringen die Heimstettner keine einzige Torchance zustande, sodass der Schlusspfiff für sie einer Erlösung gleichkommt. In der Tabelle hat der SVH nun schon 13 Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze – und das bei nur noch zwölf ausstehenden Partien. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – FC Augsburg II 0:3 (0:1)

SVH: Knauf, Maljojoki, Rosina, Sengersdorf (71. Manole), Günzel, Strieder (65. Ezeala), Micheli (71. Vrenezi), Müller, Riglewski (65. Zander), Tunc, Awata (46. Kadiric).

Tore: 0:1 Heiland (30.), 0:2 Ivanovic (54.), 0:3 Ivanovic (60.).

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (FC Geldersheim) – Zuschauer: 130.